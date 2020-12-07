Обустраиваем погреб с оптимальной температурой

При строительстве дачи или частного дома с приусадебным хозяйством закономерно встает вопрос о том, как лучше сохранить полученный урожай и заготовки из него. И, безусловно, самым лучшим способом, проверенным веками, является погреб. Грамотно построенное подземное хранилище позволит хранить овощи довольно длительное время, но для этого необходимо создать в нем оптимальную температуру и сохранять ее как в холодное, так и в теплое время года.

На оптимальную температуру для погреба не должны влиять внешние климатические условия или сезон – она должна сохраняться на постоянном уровне +2/+4 градуса, хотя иногда допускаются небольшие колебания до +5/+7 градусов в самый жаркий период (подробнее об этом можно узнать на сайте https://mirfermera.ru). Следить за состоянием температуры и влажностью помогут приборы контроля микроклимата. Чтобы добиться круглогодично стабильной температуры, уже при строительстве погреба надо продумать такие важные моменты, как система вентиляции (естественная и принудительная), возможность прогревать при необходимости либо, наоборот, охлаждать.

Стоит иметь в виду, что необходимость дополнительного обогрева хранилища можно предсказать заранее по такому фактору, как теплопроводность окружающего грунта. Как известно, плотный грунт быстрее отдает тепло, поэтому в погребе, построенном в глинистой почве, существует угроза подмерзания продуктов в зимний период и перегрева летом. Чтобы избежать этого, подземное хранилище стоит размещать на достаточной глубине (на которой грунт сохраняет стабильные показатели весь год), либо же придется прибегнуть к современным теплоизоляционным материалам. В песчаных и сухих почвах, обладающих плохой теплопроводностью, подвал можно не заглублять слишком сильно. Если же вдруг в ходе эксплуатации погреба температура опустится ниже оптимальных значений, можно установить там нагревательные приборы, правда, для этого обязательно потребуется наличие принудительной вентиляции.

Случается и обратная ситуация: в особенно жаркие месяцы в подвале может стать слишком тепло, и тогда также потребуется принимать экстренные меры по ее снижению. В частности, охладить подземное помещение можно с помощью искусственно созданного сквозняка, в том числе используя вентилятор или кондиционер. Однако если подобная ситуация возникает не единожды, целесообразнее оборудовать погреб специальными емкостями – ледниками, которые набиваются льдом или снегом. Впрочем, в совсем небольших помещениях их функцию могут также выполнить обычные пластиковые бутылки, заполненные льдом. И не стоит забывать, что помимо контроля над микроклиматом в погребе, в нем необходимо регулярно проводить уборку и обработку от грибков и паразитов.

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