Готовимся к следующему лету: какие деревья и кустарники нужно сажать осенью

Как говорят в народе: «Готовь сани летом!», а опытные садоводы и дачники добавляют: «А саженцы – осенью». И причин для посадки в холодное время года много. В статье расскажем, какие растения и кустарники необходимо сажать в эту пору.
Многие садоводы спорят, когда лучше высаживать растения – весной или осенью. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. К примеру, в теплое время года не придется опасаться и с тревогой ждать первых заморозков, а после лета в питомниках выбор свежевыращенных экземпляров будет больше, поэтому если вы давно искали редкие ягодные сорта или хотели купить плодовые деревья, тогда не стоит ждать весны.
Вот лишь несколько культур, которые агрономы советуют высаживать под зиму.
Оптимальный срок посадки крыжовника с открытой корневой системой – середина сентября. Желательно приобрести растение заранее – пары недель будет достаточно. Кустарник любит солнце, поэтому сажать его лучше в светлом месте, в легкую суглинистую почву. Не рекомендуют размещать культуру на месте малины или смородины, так как вредители в земле сразу атакуют «новенького».
Для жимолости осень – идеальное время для посадки, так как она «просыпается» ранней весной, а в северных районах к этому времени иногда земля еще не успевает оттаять. Ямы готовятся непосредственно перед погружением, в зависимости от качества почвы добавляются органические удобрения. Когда будете смотреть каталог растений, учтите, что не все сорта несут съедобные плоды, многие из них декоративные и подходят больше для создания живой изгороди.
Черная и красная смородина дадут более щедрый урожай, если посадить саженцы в начале или в конце октября в зависимости от региона, главное – успеть за 20-30 дней до первых заморозков, тогда корни приживутся и успеют окрепнуть. Вообще осенние растения более стойкие, чем весенние, а с приходом тепла начинают развиваться на несколько недель раньше.
Посадите молодую яблоню осенью, и тогда дерево не будет нуждаться в регулярном поливе, затяжные сезонные дожди сделают за вас всю работу по уходу. Плюс – к весне корни успеют восстановиться к началу вегетации.
Осенью саженец домашней сливы находится в полупокое, поэтому он хорошо переносит посадку. Его не обжигает солнце и достаточно осадков, чтобы растение чувствовало себя комфортно. Если вы живете на Урале или в Сибири, то лучше посадить деревья в начале сентября, приблизительно за 50 дней до первого мороза. Это же правило касается переноса культуры на новое место.
Помните, что осенью разумнее сажать только зимостойкие сорта, которые прошли свою активную фазу вегетации, иначе кустарники или деревья подмерзнут.
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