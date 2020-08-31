А вы еще не установили на своем участке автополив?

Какой хозяин дачи или загородного дома не хочет, чтобы на его территории всё было как следует благоустроено? И сейчас для этого есть все возможности. К примеру, популярно устанавливать на участке автополив.
У такой системы имеется много плюсов. Во-первых, это высвобождение труда человека, потому что автополив там, где установлен, прольет все самостоятельно – только его включи. А в это время можно заниматься совсем другими делами. К слову, в этой системе важен монтаж, потому что каждый участок индивидуален. И оптимальное решение здесь могут найти профессионалы, к примеру, которые работают в студии ландшафтного дизайна Грин Строй Сервис (Казань): https://gsservice.ru/uslugi/montazh-sistem-avtopol. При помощи грамотных специалистов систему автополива можно установить так, что водой будут охвачены самые труднодоступные места, таким образом, не произойдет образование корки и все растения получат нужное количество влаги.
Второй положительный момент – экономия воды при автополиве. А это поможет сберечь денежные средства и появятся возможности потратить их на какие-нибудь другие нужды.
Качество полива будет при использовании такой системы лучше, а это отразится на урожайности садовых культур.
Автополив можно в зависимости от надобностей настроить. Определиться с частотой, когда система будет давать воду, и временем производимого процесса.
Есть у автополива и свои нюансы. К примеру, необходима водопроводная система, которая всегда будет находиться в рабочем состоянии. Второй момент – это не дешевое удовольствие, и некоторым людям средства на автополив нужно подкопить заранее. Третье – монтажные работы не всегда можно произвести самостоятельно, для этого как минимум надо разбираться в электро- и слесарных работах.
Видов автополива несколько. Это может быть дождевание, капельный полив или питание влагой почвы внутри.
Как работает дождевание можно часто увидеть на участках. Водяные струи эффектно выплескиваются вверх, могут крутиться, лить то в одну, то в другую сторону – в зависимости от выбранного способа подачи воды. При помощи дождевания необходимая площадь будет орошена водой равномерно, а увлажнение получит не только земля, но и воздух. Нюанс – нужно будет следить за тем, чтобы вода уходила в почву, а не делала на участке скопления луж.
При выборе вида автополива стоит понимать, какой из них наиболее эффективен для присутствующих на участке растений. Например, для кустарников лучше подойдет капельный полив, а для газонов – дождевальные установки.
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