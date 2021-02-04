Возможности дистанционного обучения для медработников

Дистанционные формы обучения все больше входят в нашу жизнь, вытесняя привычные форматы получения знаний. Это касается и медицины.

Но получить медицинское образование удаленно пока невозможно в силу специфики обучения. Однако для специалистов, уже имеющих диплом, дистанционное обучение медработников будет очень полезно. Удаленный способ обучения позволит пройти курсы повышения квалификации или получить профессиональную переподготовку по выбранной специальности.

Преимущества такой формы обучения очевидны:

- значительная экономия времени и финансов. Удаленное обучение обойдется значительно дешевле очного.

- возможность учиться без отрыва от работы, находясь в привычных и комфортных условиях.

-удобный индивидуальный график обучения.

- круглосуточная поддержка.

- постоянный доступ к учебным материалам с любого устройства: телефона, планшета, ноутбука.

- нет необходимости что-то конспектировать. Все материалы лекций можно скачивать и распечатывать.

- не требуется особых навыков владения компьютером, достаточно уровня пользователя.

- приступить к учебе можно в любой день после оформления всех документов и самостоятельно выбрать порядок изучения материала.

- есть возможность выбора типового или, при необходимости, индивидуального учебного плана (сроки обучения, количество часов, выбор учебных дисциплин).

- изучение передового медицинского опыта в разных областях медицины под руководством опытных преподавателей.

При этом по окончании обучения и прохождения итогового тестирования выдаются документы государственного образца, которые принимаются работодателями в лечебных учреждениях.

Есть два варианта дистанционного дополнительного образования для медработников:

1. Повышение квалификации. Проходят врачи для обязательного подтверждения категории, желающие повысить квалификацию и расширить свои профессиональные компетенции. Выдается удостоверение о повышении квалификации.

2. Профессиональная переподготовка. Подходит для врачей любого профиля. Она предназначена для тех специалистов, которые хотят в короткие сроки освоить дополнительную медицинскую специальность и получить квалификационную категорию. После переподготовки специалисты могут работать в любых лечебных учреждениях по выбранной специальности. Переподготовка не только расширяет профессиональные возможности врача, но и позволяет претендовать на более высокие должности, то есть необходима для карьерного роста. По результатам обучения выдается диплом с указанием квалификационной категории.

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