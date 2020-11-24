Международный медицинский центр «УРО-ПРО»: путь длиною 20 лет

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Международный медицинский центр «УРО-ПРО»: путь длиною 20 лет
|По инф. "УРО-ПРО"
|24 Ноября 2020 г.
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10 октября 2000 года мы открыли двери для нашего первого пациента. Вот уже 20 лет мы каждый день открываем наши двери и принимаем новых пациентов.
За эти годы мы успели сделать многое:
Ежедневно мы растем и развиваемся. За наш путь длиною в 20 лет у нас открылось 9 филиалов по всему миру, и это далеко не предел наших стремлений.
И все благодаря нашим пациентам. Именно их доверие позволяет нам постоянно совершенствоваться и достигать новых вершин.
Так почему же выбирают именно нас?
За индивидуальный подход и анонимность
Мы гарантируем нашим пациентам полную анонимность и конфиденциальность при лечении. Прием у доктора осуществляется только по предварительной записи. Вам достаточно будет позвонить по телефону, а наши специалисты, внимательно вас выслушав, подберут удобное время и день для приема. При посещении нашего медицинского центра каждому пациенту присваивается личный номер, по которому и происходит дальнейшее лечение.
За современную диагностику
Новейшие технологические разработки и медицинские приборы экспертного класса – это то, что мы постоянно внедряем в нашу работу.
За комфортную и уютную атмосферу
Для нас важно, чтобы каждый наш пациент чувствовал себя максимально комфортно. Поэтому нашу доброжелательную атмосферу вы можете ощутить с первых секунд пребывания в клинике.
Палаты стационара дневного и круглосуточного пребывания оснащены всем необходимым для того, чтобы наши пациенты были довольны, а это в немалой степени способствует скорейшему выздоровлению.
За специалистов международного уровня
Один из наших приоритетов – это, конечно же, грамотное лечение. Поэтому специалисты нашего центра постоянно проходят обучение на базе ведущих клиник России и мира, а также участвуют в российских и зарубежных конференциях. Именно такой подход позволяет нам использовать в лечении современные методы, которые, в свою очередь, способствуют сокращению послеоперационного пребывания пациентов в стационаре и скорейшему выздоровлению.
Самое ценное в нашей работе – это сплоченная команда специалистов, готовых помочь каждому пациенту
Современная точная диагностика и методы лечения, зарекомендовавшие себя по всему миру, позволяют нашим специалистам выявлять многие заболевания на ранних стадиях, улучшать качество жизни пациентов, возвращать чувство уверенности в себе и своих силах вне зависимости от возраста.
Ради наших пациентов мы совершенствуемся изо дня в день и достигаем новых вершин медицины. Ваше здоровье – наш главный приоритет.
А ваши улыбки после успешного лечения – то, ради чего мы работаем с большим усердием.
Обратившись в наш медицинский центр, вы можете быть полностью уверены в результате. Современные методики лечения, высокий профессионализм наших врачей помогут вам решить проблемы со здоровьем. Мы не только оказываем медицинскую помощь нашим пациентам, но и рассказываем о профилактике заболеваний и о том, как оставаться здоровым!
Коллектив международного медицинского центра "УРО-ПРО" желает вам крепкого здоровья и хорошего настроения! В чем, как и всегда, мы будем рады помочь!
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