Международный медицинский центр «УРО-ПРО»: путь длиною 20 лет

10 октября 2000 года мы открыли двери для нашего первого пациента. Вот уже 20 лет мы каждый день открываем наши двери и принимаем новых пациентов.

За эти годы мы успели сделать многое:

провести тысячи исследований и множество уникальных операций;

улучшить качество жизни многих пациентов;

обеспечить высококвалифицированной помощью жителей нескольких городов России;

усовершенствовать наши методы лечения в таких областях медицины, как: урология, проктология, гинекология, урогинекология, сексология, дерматология и пластическая хирургия;

принять более 742 197 пациентов.

Ежедневно мы растем и развиваемся. За наш путь длиною в 20 лет у нас открылось 9 филиалов по всему миру, и это далеко не предел наших стремлений.

И все благодаря нашим пациентам. Именно их доверие позволяет нам постоянно совершенствоваться и достигать новых вершин.

Так почему же выбирают именно нас?

За индивидуальный подход и анонимность

Мы гарантируем нашим пациентам полную анонимность и конфиденциальность при лечении. Прием у доктора осуществляется только по предварительной записи. Вам достаточно будет позвонить по телефону, а наши специалисты, внимательно вас выслушав, подберут удобное время и день для приема. При посещении нашего медицинского центра каждому пациенту присваивается личный номер, по которому и происходит дальнейшее лечение.

За современную диагностику

Новейшие технологические разработки и медицинские приборы экспертного класса – это то, что мы постоянно внедряем в нашу работу.

За комфортную и уютную атмосферу

Для нас важно, чтобы каждый наш пациент чувствовал себя максимально комфортно. Поэтому нашу доброжелательную атмосферу вы можете ощутить с первых секунд пребывания в клинике.

Палаты стационара дневного и круглосуточного пребывания оснащены всем необходимым для того, чтобы наши пациенты были довольны, а это в немалой степени способствует скорейшему выздоровлению.

За специалистов международного уровня

Один из наших приоритетов – это, конечно же, грамотное лечение. Поэтому специалисты нашего центра постоянно проходят обучение на базе ведущих клиник России и мира, а также участвуют в российских и зарубежных конференциях. Именно такой подход позволяет нам использовать в лечении современные методы, которые, в свою очередь, способствуют сокращению послеоперационного пребывания пациентов в стационаре и скорейшему выздоровлению.

Самое ценное в нашей работе – это сплоченная команда специалистов, готовых помочь каждому пациенту

Современная точная диагностика и методы лечения, зарекомендовавшие себя по всему миру, позволяют нашим специалистам выявлять многие заболевания на ранних стадиях, улучшать качество жизни пациентов, возвращать чувство уверенности в себе и своих силах вне зависимости от возраста.

Ради наших пациентов мы совершенствуемся изо дня в день и достигаем новых вершин медицины. Ваше здоровье – наш главный приоритет.

А ваши улыбки после успешного лечения – то, ради чего мы работаем с большим усердием.

Обратившись в наш медицинский центр, вы можете быть полностью уверены в результате. Современные методики лечения, высокий профессионализм наших врачей помогут вам решить проблемы со здоровьем. Мы не только оказываем медицинскую помощь нашим пациентам, но и рассказываем о профилактике заболеваний и о том, как оставаться здоровым!

Коллектив международного медицинского центра "УРО-ПРО" желает вам крепкого здоровья и хорошего настроения! В чем, как и всегда, мы будем рады помочь!

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