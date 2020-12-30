Доцент-расчленитель из Петербурга: итоги «триллера наяву»

Мистические версии адвокатов не спасли экс-доцента, расчленившего аспирантку, от колонии строгого режима.

В Петербурге завершилось дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Известный ученый Олег Соколов отправится в колонию на двенадцать с половиной лет. Признание вины, хвалебные оды коллег и действия адвокатов, подчас одиозные, не помогли историку избежать наказания.

Давайте вспомним линию защиты осужденного и события страшной трагедии, изменившей Петербург.

Сир и Изабель

Будущая пара познакомилась в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Он — видный историк, специалист по наполеоновскому периоду, кавалер французского ордена Почетного легиона, артистичный и увлеченный лектор. Она — студентка, подающая надежды: преподаватели и сокурсники высоко отзывались о девушке.

Со временем Соколова назначили научным руководителем, последовали одна за другой совместные статьи. Научный интерес сменился романтическим. С 2017 года «Изабель» переехала к «сиру» — так обоих называли на исторических реконструкциях, которые оба посещали: военная форма времен Наполеона, баталии, оружие, знакомства.

«Это была большая любовь, настоящая, преданная любовь. Настя человек щедрый, благородный, мечта!» — отзывался о девушке Соколов.

Не верить историку не приходится. Взаимность чувств подтверждали коллеги, родственники, друзья с обеих сторон. Отношения разладились в 2019 году. К моменту преступления Соколову минуло 63 года, а девушке — 24.

Убийство по-петербургски

«Меня довели до безумия» — так в суде описывал свое состояние Соколов в ночь убийства 8 ноября 2019 года. Не зря преступление сравнивали с романом Достоевского: и Мойка, и топор, и роковая русская исступленность. Мотив бытовой — взаимная ревность, приправленная злостью в момент очередной ссоры.

«Ко мне пришла идиотская идея. Я тогда уже не соображал, я бросился к обрезу, хотел выстрелить, чтобы звук выстрела ее успокоил. Я поднял руку и выстрелил в ее сторону», — рассказывал психиатрам Соколов.

Историк убежден: убивать возлюбленную он не планировал — просто припугнуть, «заткнуть поток гнусных оскорблений», но пуля попала в голову. Последующие события экс-преподаватель СПбГУ не запомнил — или не захотел раскрывать. Бумага, однако, не краснеет: материалы уголовного дела гласят, что ученый принялся душить еще дышащую возлюбленную.

«Продолжая реализовывать преступный умысел, с целью причинения смерти потерпевшей, которая продолжала подавать признаки жизни, Соколов из обреза произвел еще три выстрела в голову Ещенко. Потерпевшая скончалась на месте происшествия», — следует из документов, подготовленных следователями.

Почти сутки историк выжидал, принимал гостей, а в ночь на 9 ноября принялся за расчленение тела пилой-ножовкой, кухонными ножами и топором. Соколов вышел на набережную Мойки, сбросил туда пакеты, но сам оказался в воде. Очевидец вызвал спасателей, тогда же и вскрылось преступление.

Так сорвался план замести следы и покончить собой, а за Петербургом закрепилась репутация «столицы расчлененки», которая в течение последующего года только подкреплялась другими громкими случаями.

Отголоски прошлого

Сторона обвинения настаивала, что за историком и ранее замечали неоднозначные инциденты. СМИ писали, что уже в начале 1980-х годов Соколов был судим: тогда он якобы незаконно управлял фрегатом, не справился, и судно затонуло. Погиб ученый Владимир Сорокин. Трагические обстоятельства не рассматривались на заседаниях по делу Ещенко. Прошло почти сорок лет — закон в таком случае снимает судимость.

На заседаниях, однако, разбирали другой эпизод. Бывшая возлюбленная Екатерина Пржигодзкая обвинила историка в избиении в 2008 году: обвиняемый якобы начал ее оскорблять, бить, привязал к стулу и угрожал изуродовать утюгом. Юридически обстоятельства не подтверждаются.

«Мы видели редчайший случай в судебной практике, когда свидетель дает показания об обстоятельствах, о которых не спрашивают, и очень рвется и желает дать показания, выражая свою некоторую заинтересованность в том, чтобы это прозвучало», — заявил защитник Сергей Лукьянов.

Следователи провели проверку, но о возбуждении уголовного дела не сообщалось.

Адвокатская чуйка

Говорят, общество вынесло приговор Соколову еще до суда. Это верно: россияне негодовали, а СМИ соревновались в пестроте заголовков. Мишенью для возмущения выступил не только историк, но и его адвокат Александр Почуев, известный одиозными высказываниями. Мистика — одна из версий преступления, рассказывал защитник, чем насмешил соотечественников.

«Оказывается, луна была в активной фазе и было три дня до полнолуния, — заявил юрист, указывая на дату убийства Ещенко. — Известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении, дебюты психических расстройств совершаются именно в это время».

Так Почуев доказывал состояние аффекта и обосновывал, зачем Соколова необходимо проверять на вменяемость. Не забыл адвокат и о локации убийства: здесь, у Мойки, Раскольников Достоевского зарубил топором старуху-процентщицу.

Склонность к литературным изысканиям обнаружил и сам обвиняемый. Историк начал писать в СИЗО мемуары, посвященные убитой. Будет ли книга-исповедь издана, неизвестно.

Работала сторона защиты и в чисто процессуальном русле, далеком от мистики и искусства. Почуев сперва допустил версию самооговора историка, а позже заявил о травле — причем не только со стороны общества и СМИ.

Олег Соколов и адвокат Александр Почуев

Маэстро в деле

Психиатры и психологи оценили Соколова: самолюбив, склонен к риску, браваде, в ночь убийства был вменяем, аффекта не наблюдалось. В документах фигурирует одно «но»: событиям трагедии предшествовала длительная психотравмирующая ситуация. Еще тогда, зимой 2020 года, Почуев намекнул: на обвиняемого действовали «третьи силы». Как выяснилось позднее, речь идет о травле, которую якобы развязал писатель Евгений Понасенков.

Склоки «маэстро» и «сира» широко известны любителям истории и интернет-пользователям. Оппоненты обвиняли друг друга в нарушении авторских прав, соревновались в злословии и остроумии. Сообщалось о засланцах-провокаторах на публичных лекциях Соколова и непристойностях, расписанных на стенах парадной ученого.

Адвокаты настаивали, что Понасенков довел историка до преступления, а жертву Ещенко — до эмоционального срыва, ведь «благородная принцесса» превратилась в «чудовище».

«Я хочу сказать, что Настю убили, прежде всего, злые люди, которые положили два года, кучу денег, лишь бы убить нашу любовь, сломать нашу жизнь, и они сумели это сделать», — заявил Соколов.

Сам Понасенков обвинения отрицает, а преступные действия оппонента назвал ожидаемыми.

Бандит-разлучник

Сторона защиты представила Соколова жертвой обстоятельств: не только Понасенков виноват, но и сама Ещенко. В Уголовном кодексе закреплено обстоятельство, смягчающее наказание: «противоправность или аморальность поведения потерпевшего». Собственно, на этом и настаивал подсудимый.

«Она стала раздражительной, она стала злобной, она на детей стала реагировать дико», — рассказывал Соколов.

Причину он назвал в суде: Ещенко якобы изменила с бандитом-рецидивистом, сидевшим за вооруженный разбой и грабежи. Об этом он узнал уже в СИЗО от сокамерников.

«Настя стала совершенно другой. Оступившись один раз, она пошла по наклонной плоскости. Недаром говорят: с кем поведешься, от того и наберешься», — заявил Соколов.

Имя уголовника он так и не озвучил. Бандит, однако, не плод воображения, что подтвердила гособвинитель по результатам проверки. А вот романтические связи неназванного рецидивиста с Ещенко в суде не разобрали. Никакого отношения к делу это не имело.

Прощание без прощения

Спасти Соколова не удалось адвокатам: ни любителю мистических версий Александру Почуеву, ни более сдержанному Сергею Лукьянову, оказавшемуся заложником линии защиты предшественника. СПбГУ открестился от ученого сразу, ограничившись увольнением расчленителя и коротким релизом со словами соболезнования. Вступились разве что коллеги по вузу и исторической реконструкции: «выдающийся ученый», «настоящий мужчина», «кавалер» — и только. Избежать наказания такая характеристика не помогла, разве оказалась смягчающим обстоятельством.

Приговор огласили 25 ноября 2020 года, спустя почти четврнадцать месяцев после трагедии. Соколова признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Историк отправится в колонию строго режима режима на двенадцать с половиной лет.

«Простите хоть чуть-чуть, хоть капельку», — выступал подсудимый с последним словом, обращаясь к семье убитой, но родственники хранили молчание.

Впереди апелляция. Вторая инстанция редко идет навстречу.

Подробности этой не укладывающейся в голове истории мы уже публиковали. И вот дело безжалостного расчленителя завершено. Только горе родных меньше от этого вряд ли не станет. Да и девушку очень жалко. Если бы не роковая любовь, вся жизнь была бы для нее впереди.

По инф. rosbalt.ru

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