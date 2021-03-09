Алексей Навальный: кто он, откуда и зачем?

Алексей Навальный – известная личность в России и самый популярный после Путина политика (таковы данные опросов!) Иные видят в нем спасителя и избавителя и доверяют больше, чем действующей власти, другим кажется, что оппозиционер – откровенное зло, и он может повести людей за собой не туда и нарушить устоявшуюся систему. Есть, конечно, и третьи - безразличные. А интересно откуда вообще взялся Навальный? Как становился характер лидера современной российской оппозиции? Об этом можно узнать из публикации писателя и публициста Дмитрия Быкова.

Юность вождя

Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года в военном городке Бутынь, где служил его отец (Одинцовский район Московской области). Его отец – офицер связи, украинец; мать – экономист, русская. 9 апреля 1983 года родился младший брат Навального – Олег. В школе и в институте Навальный учился хорошо, ничем особенно не блистая; у него хорошая память, быстрая реакция, математические способности.

Алексей с родителями и братом

В 1993 году Алексей Навальный окончил среднюю школу и поступил на юрфак РУДН, потом заочно закончил финансово-кредитный факультет Финансовой академии при правительстве РФ. В 2010 году полгода обучался в Йеле – одном из престижнейших американских университетов. Играл на бирже – неудачно, в чем честно признается; был соучредителем ООО «Евроазиатские транспортные системы» (автоперевозки); в 2009 году получил статус адвоката. В 2012 году вошел в совет директоров «Аэрофлота», где собирался заниматься антикоррупционной деятельностью. Работал там до 2013 года.

В политике Навальный был и активней, и удачливей. В 2005 году он (вместе с Марией Гайдар) был одним из создателей движения «ДА!» («Демократическая альтернатива»), которое существует и посейчас, но ничем не выделяется. Год спустя он затеял проект «Политические дебаты», где блеснул в качестве ведущего. Я эти времена хорошо помню. Надо заметить, что тогда вся политически активная журналистика, писатели, философы и просто активисты тусовались более-менее в одних и тех же местах (вроде «Жан-Жака» или только что закрытого «Маяка»), и общение их, несмотря на все разногласия, было вполне представимо – отсюда у Навального широкий круг знакомств как среди радикалов, анархистов и либералов, так и среди националистов. С последними, страшно сказать, общался тогда и я – окончательно нас развел только 2014 год, Украина, Крым. В 2000 году Навальный вступил в «Яблоко», откуда в 2007-м был исключен – якобы за национализм, но, по собственным словам, за требование переизбрать Явлинского, переставшего соответствовать моменту.

Правда и то, что мимолетными знакомствами контакты Навального с националистами не ограничивались. Но в нулевые большинство молодых политиков уверенно делали ставку на «цивилизованный национализм» – «этический, а не этнический». Это было нечто вроде консенсуса, на этом сходились коммунисты, монархисты и даже некоторые либералы. Навальный стоял у истоков движения «Народ», в соучредителях которого оказался в одной связке с Прилепиным. В 2006 и 2008 годах Навальный участвовал в «Русских маршах». Очень скоро оказалось, что совмещать национализм с идеями свободы крайне трудно, а единственным националистом – перефразируя Пушкина – в России может быть власть, поскольку только она имеет право присоединять территории. Если до 2014-го контакты националистов с либералами были возможны, то Крым их рассорил окончательно. Из националистических лозунгов Навальный поддерживал один – «Хватит кормить Кавказ»; он считал важной частью любой партийной программы миграционную политику. Но что ему чаще всего ставят в вину, так это позицию по конфликту 08.08.08, когда Россия вошла в Южную Осетию. Тогда Навальный призвал к полному бойкоту Грузии, высылке грузин из Москвы – и даже назвал их «грызунами»; это единственное, в чем он впоследствии раскаялся. В остальном его позиция по грузино-осетинскому конфликту осталась неизменной.

Золотой фонд

В 2008 году Навальный придумал «Союз миноритарных акционеров». Логика организации проста: рядовой гражданин вписывается к какому-нибудь монополисту в качестве миноритарного акционера (больших денег на это не нужно) и на этом основании требует отчета, контролируя деятельность компании. Это дало Навальному возможность получать финансовую документацию разнообразных монополистов.

Он вел отчаянную борьбу с «Единой Россией», которую в эфире «Финам FM» впервые назвал «партией жуликов и воров» (10 лет назад – 2 февраля 2011 года). Это прилипло, хотя и оспаривалось на разных уровнях вплоть до судебного – ЕР собиралась устроить с Навальным дебаты, но, что называется, слилась...

Впоследствии самой успешной инициативой Навального оказался Фонд борьбы с коррупцией (позже признан иностранным агентом в РФ. – Ред.), учрежденный Навальным в сентябре 2011 года. Самые громкие расследования ФБК – «Чайка» (о сыновьях генпрокурора), «Он вам не Димон» (о недвижимости Дмитрия Медведева), история напряженных отношений главы ВТБ Андрея Костина с тележурналисткой Наилей Аскер-заде... Навальный показал себя в этих расследованиях дирижером замечательной команды, включающей 40 журналистов и менеджеров; его двухчасовое расследование про дворец в Геленджике (предположительно путинский) за первую неделю набрало больше 100 миллионов просмотров. Атакующий стиль, насмешливость, бесстрашие, жесткий юмор, тщательно выстроенная фактическая база, вечно заставляющая подозревать Навального в использовании околокремлевских сливов, – все это помогает Навальному выигрывать конкуренцию с федеральным ТВ. Главная особенность политического почерка Навального – именно акцент на коррупции как на теме, наиболее близкой массовому избирателю.

ФБК вызывал у властей такую ярость, что в борьбе с ним они очень быстро перестали считаться с приличиями: объявили фонд иноагентом (поскольку часть пожертвований шла из-за границы), проводили постоянные проверки, а ближайших соратников Навального – Марию Певчих, Любовь Соболь, Владимира Ашуркова (вынужденного переехать в Лондон) – прессовали так, что поневоле спровоцировали массовое сочувствие к ним. Работать в ФБК – значит официально объявить себя врагом государства и лично его главы. После расследования о закупках Росгвардии генерал Виктор Золотов вызвал Навального (отбывавшего очередной административный арест) на дуэль, пообещав сделать из него отбивную; Навальный предложил дебаты, но понимания не встретил. После неудавшегося отравления Навальный, умудрившийся выжить, стал вызывать у российских первых лиц уже клиническую злобу: по свидетельствам памятливых зрителей, в последний раз такой шквал обвинений обрушивался только на Солженицына перед его высылкой.

Украсть весь лес

В 2009-м Навальный был внештатным советником кировского губернатора Никиты Белых, ныне почти пять лет как сидящего (взятка в особо крупном размере, вину не признал). Это стоило Алексею Анатольевичу обвинения в хищении государственного имущества у компании «Кировлес» – за что Навальному в Ленинском районном суде г. Киров 18 июля 2013 года дали пять лет... но на следующий день выпустили, взяв подписку о невыезде, а 16 октября переквалифицировали срок на условный.

Сам Навальный всегда утверждал, что преследование по «Кировлесу» – банальное сведение политических счетов. Дело закрывалось, вновь открывалось, разваливалось, искусственно подгонялось, реанимировалось – лишь бы Навальный, отягощенный судимостью, не смог принять участие в выборах. Ему вменяли в вину создание «Вятской лесной компании», якобы навязавшей «Кировлесу» невыгодный контракт; по мнению ЕСПЧ, Навальный и его подельник Петр Офицеров занимались в Кирове обычной коммерческой деятельностью. Гендиректор «Вятской лесной компании» Петр Офицеров, всегда отрицавший свою и Навального вину, погиб в возрасте 43 лет 13 июля 2018 года, после черепной травмы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Тогда на суде он заявил, что ему предлагали «сдать Навального», но признался, что не смог бы после этого смотреть в глаза своим шестерым детям.

Следующее дело было возбуждено против Навального в декабре 2012 года – это было пресловутое дело «Ив Роше», по которому он сейчас и сидит (условный срок переведен в безусловный якобы из-за несоблюдения условий). Брат Навального – Олег – руководил в 2008 году департаментом внутренних почтовых отправлений Почты России. Алексей Навальный учредил «Главное подписное агентство», которое занималось перевозкой почты; французская косметическая фирма Yves Rocher воспользовалась услугами агентства и направила главе Следственного комитета заявление о завышенных расценках. 30 декабря 2014 года в страшной спешке Замоскворецкий суд приговорил Олега Навального к 3,5 годам реального срока, а Алексея – к такому же условному. Это был новогодний «подарок» семье Навальных: Олег как раз накануне украшал с женой и сыновьями ёлку (младшему было тогда 10 месяцев). Хорошо помню ярость и отчаяние Навального в тот день – он отчетливо понимал, что брата посадили из-за него, явно чтобы на него давить; вот тогда, кажется, он окончательно отвязался. Не тогда, когда SERB (организация провластных националистов) плеснула в него зеленкой и чуть не выжгла глаз (напоминаю, это было в апреле 2017 года), а именно тогда.

Олег сидел исключительно достойно, выучил английский и испанский, издал книгу о зоне и распродал на аукционе серию тюремных рисунков (он хороший художник). ЕСПЧ признал приговор произвольным и определил денежную компенсацию Навальным от российского суда. Обвинение в том, что Навальный скрывался от ФСИН, и объявление его в розыск – чистый абсурд: всем было прекрасно известно, что он проходит лечение в Германии. Но все это было элементарным предупреждением: не возвращайся! Дело в том, что 20 августа прошлого года во время поездки в Томск Навальный был отравлен, что подтвердили три независимые европейские лаборатории, веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. После дружных требований европейской дипломатии, не говоря уж о соратниках и родственниках Навального в России, его выпустили на лечение в Германию, а чтобы не спешил обратно – объявили в розыск. Но Навальный принял решение вернуться вместе с женой 17 января – и с этого момента российская политика изменилась необратимо.

Ланцелот

Навальному всегда предъявляли претензии – вождизм, авторитаризм, неумение договариваться; мне самому иногда казалось – а интервью мы делали многажды, да и на протестных шествиях встречались регулярно, – что в последние годы в нем появилась пугающая непримиримость. А посмотрел бы я на вас под таким давлением – особенно если оно распространяется на жену и детей; особенно если на вас напускают вовсе уже безбашенных клеветников; особенно если вас начинают травить боевым веществом. Но возвращение Навального – это поступок совершенно из другого ряда: это уже не отважное разоблачение, не веселое хамство, не резкая речь на митинге – это перевод всего происходящего в новый регистр, жертва ферзя. После такой жертвы очень жалко выглядят оппоненты Навального – не только из «Останкино», но и из Кремля.

В одном из интервью Навальный прямо мне сказал: я не думаю о будущей власти, и это не мне решать, используйте меня как стенобитный таран, на это я гожусь прекрасно. Навальный идеально годится именно на роль тарана, на свою жизнь он уже, кажется, махнул рукой – и он прав: зачем жизнь, полная беспрерывных унижений, жизнь, лишенная перспектив?! Над чем мы, собственно, так трясемся?

Метод Навального тоже сформулирован давно: вооруженное восстание в современном мире практически нереально, «Аврору» взять негде, силовики монолитны. Единственное, что можно – создавать этому режиму новые и новые точки напряжения, тогда он не справится и рухнет самостоятельно. Он не приспособлен к быстрому реагированию, у него проблемы с интеллектуальным ресурсом, он не гибок, мощь его базируется исключительно на цинизме, презрении к людям и на самых замшелых страхах постсоветского обывателя. Навальный сумел показать с предельной наглядностью весь панический страх власти перед его собственным именем (они поныне боятся его называть), всю беспомощность ее отмазок и все зверство ее силовиков. В некотором смысле такой дракон – подарок для Ланцелота, даже несмотря на то, что против Навального выкачена теперь самая тяжелая артиллерия: память о войне. Он оскорбил ветерана, довел его до приступа! Увы, не осталось тех ветеранов, которые могли бы поддержать Навального в его правозащитной и разоблачительной деятельности: трудно ожидать, чтобы Виктор Некрасов, Булат Окуджава или Давид Самойлов были в сегодняшней России на стороне власти – они и при Сталине не боялись в своем фронтовом кругу называть вещи своими именами, а перестройку встретили с надеждой. Но и молодым понятно, к каким нечистоплотным приемам прибегают люди, пытающиеся противопоставить свободу патриотизму. Навальный на суде был насмешлив и резок, и эта свобода побеждает всю официальную демагогию. Думаю всё же, что непредвзятый зритель – а такие есть – легко разберется, кто в действительности цинично использует Победу и прикрывается ею. Попытки выставить Навального иностранным агентом тоже успеха не имеют: если кто и ассоциируется сегодня с русским характером, то скорее немецкий пациент, а не бункерный сиделец.

Навальный создал десятки мемов: сам он справляется или у него хорошие консультанты – не знаю, но умение набрать хорошую команду тоже нужно лидеру. Чего бы ни говорили о Леониде Волкове, Марии Певчих или Кире Ярмыш (только что, кстати, издавшей хороший роман) – это крепкие профи. Самый большой пока политический успех Навального – 27,24 процента голосов на выборах московского мэра в 2013 году.

Я прекрасно понимаю тех, кто его ненавидит. Он ставит нас всех перед чрезвычайно некомфортным моральным выбором: выходить – не выходить, терпеть – не терпеть...

У нас действительно еще не было такого политика. Сахаров, например, совсем не политик, хотя замечательный стратег и глубокий политический философ. Но Навальный – это именно борец, тоже не особенно брезгливый, яростный и расчетливый. У него в кармане еще много заготовок, а убить его оказалось не так-то легко.

А кто боится Ланцелота – ради бога! У Ланцелота меч, у Ланцелота принципы, у Ланцелота популизм... всё так. Но нам пока нужны всего две вещи. Первая – разобраться с драконом. Вторая – разобраться с собой. А то, честное слово, совсем уже начали находить уют в экскрементах.

Для этих двух вещей Навальный годится пока лучше всех.

И если своим примером он воспитает хотя бы десяток лидеров – стать здесь новым драконом у него уж никак не получится.

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