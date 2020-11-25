Прибавка к заплате и к будущей пенсии. А какие еще возможности есть у маткапитала?

Как использовать маткапитал – вопрос, который встает перед молодым поколением и людьми среднего возраста. Ведь не бабушки и дедушки, а именно они заводят детей. Но нам с вами тоже стоит быть в курсе возможностей применения этой помощи от государства – интересно ведь. А может даже с детьми-внуками вместе понадобится обсудить данную тему, вдруг им и совет какой от нас пригодится?.. Какие «изюминки» таит маткапитал, помогали разбираться представители Пенсионного фонда.

Кредит обязателен?

Купить квартиру с использованием маткапитала, пока ребенку не исполнилось три года, все-таки можно и без займа. Просто процедура будет несколько иной.

Если семья покупает квартиру напрямую, без ипотеки, надо ждать три года. А вот покупка жилья или строительство с привлечением кредитных средств позволяет три года не ждать. Кредит все равно придется оформлять. Но поскольку маткапитал разрешено использовать не только для первого взноса по ипотеке, но и для погашения кредита, можно рассмотреть такую схему: оформить покупку с займом (скажем, на размер маткапитала) и сразу же погасить его с помощью сертификата.

– С этого года для упрощения процедуры, – пояснили в пресс-службе ПФР, – мамы могут подать заявление на использование маткапитала прямо в тот банк, где оформлен кредит (обращаться в Пенсионный фонд не надо). И это можно сделать практически сразу, как будет подано заявление на покупку квартиры.

Важно! ПФР заключил соглашения со многими банками о таком взаимодействии (список – в разделе «распоряжение материнским капиталом через кредитные организации»). Аналогичные соглашения у ПФР есть и с некоторыми вузами.

Прибавка к зарплате

С недавнего времени часть денег из маткапитала можно получить и наличными, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года. Речь идет о ежемесячной выплате в размере прожиточного минимума (ПМ), определенного для детей в регионе проживания. Правда, есть несколько ограничений.

Во-первых, это касается нуждающихся семей, чей месячный доход на одного человека менее двукратной величины ПМ в регионе. В среднем, как рассказали в ПФР, это 11 тысяч рублей в месяц.

Во-вторых, за этой выплатой могут обратиться в течение трех лет со дня рождения либо усыновления второго ребенка (если в семье один ребенок, эту выплату перечисляет соцзащита).

Выплата устанавливается на год, потом надо снова подать заявление.

Также из средств маткапитала можно оплачивать детский сад и ясли до трех лет ребенка. Критерии тех, кто может обратиться за услугой, – те же, что и по ежемесячной выплате. Выбирать какое-то одно из направлений не нужно, при необходимости можно получить оба вида помощи.

Важно! При обращении в первые шесть месяцев жизни ребенка за ежемесячной выплатой семья получает всё и за предыдущие месяцы. А вот если пропустят этот срок, то выплаты начнутся лишь с момента обращения.

Подкопить к пенсии

После того как ребенку исполнится три года, мама может вложить маткапитал в накопительную часть своей будущей пенсии. В пресс-службе ПФР заверили, что сделать это можно и сейчас – с 2014-го заморожены исключительно новые обязательные отчисления взносов на пенсионные накопления, в остальном накопительная система живет полной жизнью, в том числе в плане перевода накоплений в НПФ и управляющие компании.

Интересный нюанс такого использования маткапитала заключается в том, что потом можно будет вынуть вложенное с инвестиционным доходом (средний доход за 2019-й – от 8 до 13,9% в зависимости от УК) и употребить «выращенный» таким образом маткапитал по другому назначению. Скажем, оплатить обучение своего ребенка в вузе. А если вы не все средства маткапитала вложили в накопительную часть пенсии, то остаток будут ежегодно индексировать.

По данным ПФР, средний показатель инвестиционной доходности пенсионных накоплений по результатам 2019-го такой:

– 8,16% годовых по расширенному портфелю государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, работающей по договору с ПФР.

– 12,1% годовых по портфелю государственных ценных бумаг государственной управляющей компании ВЭБ.РФ , работающей по договору с ПФР.

– 13,9% годовых по по совокупному инвестпортфелю частных управляющих компаний, работающих по договору с ПФР.

Важно! Чтобы иметь возможность оплатить ребенку обучение из средств маткапитала, ему должно быть не больше 25 лет.

А вот ограничения срока использования маткапитала на другие определенные законом нужды нет.

Что еще

Если семья получает ежемесячные выплаты, или оплачивает из маткапитала посещение детского сада/яслей, то его размер уменьшается на использованную сумму. Ежегодно индексируется только оставшаяся часть.

В дополнение к федеральному материнскому капиталу во многих регионах есть свой маткапитал. Он идет в плюс к федеральному, но в каждом субъекте России – свои правила, устанавливающие, кто его может получить и на что потратить.

Маткапитал – ощутимая государственная поддержка. И, конечно, распорядиться ей стоит с умом. Например, решить жилищный вопрос. Если уже взята ипотека – можно средствами этой госпомощи погасить ее всю или часть – на что хватит. Неплохое образование реально на эти деньги дать своему ребенку и прочее. Главное как следует подумать, какие из нужд и потребностей закрыть важнее всего. И знать, какие из них можно решить именно с помощью маткапитала.

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Sobesednik.ru

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