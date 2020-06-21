Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Благодарность – залог счастья?

В ходе проведения исследования ученые из Нидерландов пришли к выводу, что уровень счастья повышается, когда человек испытывает чувство благодарности. Оно позволяет контролировать эмоциональную составляющую и поддерживать психику в нормальном состоянии.

На протяжении шести недель ученые проводили исследование, к которому были привлечены более двухсот испытуемых. Эксперты учили их быть благодарными, радоваться обыденным вещам, которые окружают, а также концентрировать внимание на положительных эмоциях. По словам ученых, негатив, который возникает в жизни, игнорировать не нужно. Необходимо воспринимать его с правильной точки зрения, работая над своими эмоциями. Когда человек испытывает чувство благодарности, он становится «наполненным изнутри» и счастливым. При этом жизнь наполняется яркими красками и становится насыщенной. Испытуемые, которые сосредотачивались на позитивных людях и происходящих событиях, получали удовольствие от простых вещей. Появилась возможность оценить все, что они имеют. Если тренировать чувство благодарности, то это станет отличной уловкой, с помощью которой можно реально ощущать счастье.

По словам ученых, жизнь добровольцев после эксперимента стала более гибкой, так как они развили новое отношение ко всему, что происходит вокруг.

МГ: Научиться быть благодарным наверняка можно. Важно, чтобы в жизни было побольше поводов для этого. Так, может, важнее научить делать так, чтобы тебе были благодарны?!

Замуж за… ковер

Бекки Петухова рассказала о том, что она настолько много времени потратила на уход за своим любимым ковром, что друзья предложили ей выйти за него замуж, сообщает портал planetanovosti.com.

Встречается достаточно много ситуаций, когда в качестве пары люди выбирают себе какой-то неодушевленный предмет, но Бекки может стать первой женщиной, которая связала себя узами брака с ковром. «Свадьба» проводилась в магазине ковров Independent Fitters, который находится рядом с домом невесты в Стокпорте.

Во время проведения торжественной части Беки надела свадебное платье и пообещала заботиться, а также любить ковер до тех пор, пока «смерть их не разлучит». Новоиспеченная жена поделилась подробностями такого решения. Она приобрела ковер чуть больше года назад и всем своим друзьям рассказывала о нем, а также тратила достаточно много времени на уход за своей покупкой. Друзья неоднократно шутили по этому поводу и предлагали ей выйти замуж за этот ковер, раз она настолько его любит.

Вскоре ковер получил имя Мэтт и Бекки приняла решение стать его супругой, ведь она часто рассказывала ему о своих переживаниях и самых сокровенных мыслях.

Данное решение женщины подкреплялось еще и тем, что свадебную церемонию оплатила прачечная, а также фирма, которая занимается производством чистящих средств для ковров.

МГ: Какое-то странное поветрие охватило одиноких европейских дам: одна выходит замуж за Эйфелеву башню, другая – за самолет, третья за собаку… А эта вот – за ковер… Это что? Разочарование в мужчинах или вирус какого-то помешательства?

Первый фейк

Британский исследователь Мартин Уортингтон пришел к выводу, что вавилонский миф о Гильгамеше и Всемирном потопе может служить примером фейковой новости.

Специалист изучил известную глиняную табличку, которой три тысячи лет, и выяснил, что иносказательное послание от бога Эа – типичный пример фейковой новости. Таким образом, история о Ноевом ковчеге – самая древняя фейковая новость.

По словам исследователя, бог Эа, обращаясь к вавилонскому путешественнику Ною, рассказывает ему о потопе, но делает это довольно своеобразно. Его слова можно интерпретировать по-разному. Эа произносит последовательность звуков, которая может иметь разные смыслы. Так, бог Эа обещает не то потоп, не то дождь из пищи с неба, что вводит людей в заблуждение. На этом же принципе основаны и современные фейковые новости.

МГ: Сдается, что за три тысячи лет мало что изменилось на информационном поле. Если не считать, что оно многократно расширилось… Вот уж поистине – ничто не ново под Луной!

Плачь, неверный!

В Китае девушка, сильно, видимо, обидевшаяся на измены «бывшего», отправила ему грузовик лука – целую тонну(!) – и пожелала «плакать сильно-сильно».

Девушка по фамилии Чжао рассказала подписчикам в соцсети, что «чувствовала себя опустошенной» после того, как ее после года отношений бросил парень.

Но обиднее всего было то, что он абсолютно не переживал из-за разрыва. Увидев его на улице с новой подружкой, Чжао пришла в ярость. Она заказала доставку тонны красного лука к дому бывшего возлюбленного. К посылке приложила записку: «Я плакала три дня, теперь твоя очередь!».

Как отнесся парень к прощальному подарку и заставил ли он его плакать – неизвестно. Но вот соседи говорят, что они плачут уже не первый день: «У нас теперь весь жилой комплекс пахнет луком!»

МГ: «Бойся гнева обиженной женщины, – сказал когда-то давно кто-то очень мудрый. – Ибо не дано нам предугадать, какой способ мести родится в ее голове!»

Докажи!

Глава Филиппин Родриго Дутерте заявил всем несогласным с его политическим вектором развития государства, что покинет пост президента лишь тогда, когда ему докажут существование Бога. Дутерте заявил, что тут же сложит свои полномочия, если перед ним предстанет человек, что был на небесах, разговаривал с Господом или же видел его там. Также президент Филиппин заявил, что в качестве доказательства существования Всевышнего сгодится и фото.

Глава Филиппин уверен, что есть что-то сверхъестественное, что управляет всеми нами и мирозданием вообще. Идея Бога и действия религиозных деятелей же, по его словам, вызывает у него лишь смех. Дутерте заявил, что многие католические церкви дискредитируют сами себя, тратя часть с пожертвований на содержание своих «дворцов». Филиппинский лидер задался вопросом – как после этого вообще можно верить церкви?

Родриго Дутерте знаменит своим жестким отношением к наркотикам и наркоторговле. Так, тысячи людей в Филиппинах были казнены за данное преступление, а десятки тысяч сами сдались правоохранительным органам, чтобы избежать суда Линча. Это вызвало волну критики у Запада, на что Дутерте в свое время послал президента Барака Обаму к дьяволу, а Евросоюз – в чистилище.

МГ: Сдается, что глава Филиппин нашел правильный подход к решению вопроса продления полномочий. И не надо никаких поправок в конституцию!

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...