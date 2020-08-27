ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Умерла самая полная жительница России — она весила 350 кг!
-350-
Россиянка Любовь Нурдинова, одна из самых тяжелых людей в мире, скончалась в 57-летнем возрасте.
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
За Фургала — десяток регионов с лишним!
2020-08-03-11-46-21
В Хабаровске 3 августа местные жители провели новую акцию в знак протеста против уголовного преследования избранного губернатора Сергея Фургала. А в выходные акции протеста поддержали в регионах...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Тест-драйв шин Viatti Bosco A/T: надежные шины по доступной цене
Ксения ДАВЫДОВА   
27 Августа 2020 г.
Изменить размер шрифта

Тест-драйв шин Viatti Bosco A/T: надежные шины по доступной цене

«АвтоПаскер», магазин автозапчастей федерального уровня, провел тест-драйв шин Viatti Bosco A/T 215/70 R16. Для испытаний шинами укомплектовали автомобиль Chevrolet NIVA, на котором проехали более 1000 километров, 1/5 пути проходила на грунтовых дорогах и бездорожью. По итогам теста пилоты особенно отметили, что шины Viatti Bosco A/T – тихие, а автомобиль отлично справлялся с мокрым асфальтом на высокой скорости.

«Главное преимущество шин Viatti Bosco A/T – это толстая и жесткая боковина, которая подходит для поездок за городом. Шины прочные и их труднее повредить о встречающиеся камни, палки или корни. В городе эти шины справятся с бордюрами, выбоинами и дорожными работами, которые также негативно влияют на состояние шин. На скоростной трассе управляемость была стабильной. Разбитый асфальт, щебень или ямы – не преграда для вседорожных шин Viatti Bosco A/T, - прокомментировал представитель «АвтоПаскер». – Если обобщить, то мы получаем функциональные шины по доступной цене с хорошими скоростными показателями».

Тест-драйв шин Viatti Bosco A/T: надежные шины по доступной цене

Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама» подчеркнул: «Даже при активном движении давление на пятно контакта распределяется равномерно благодаря усиленным плечевым шашкам, а также оптимизированному каркасу. Рисунок протектора шин класса SUV Viatti Bosco A/T с широкими поперечными канавками обеспечивает высокую проходимость внедорожников и кроссоверов».

Шины Viatti Bosco A/T рассчитаны на легкие внедорожники и кроссоверы. Протектор шин оснащен продольными канавками, которые отводят жидкость от пятна контакта. Шины обеспечивают отличное сцепление с любым дорожным покрытием, а за счет рисунка протектора с жестким ребром достигается максимальное сцепление на высокой скорости. Уровень шума снижен благодаря изогнутым ламелям на протекторе, которые также снижают риски неравномерного износа.

Более подробно ознакомиться с результатами теста можно по ссылке: https://avtopasker.ru/promo/dorozhnye-ispytaniya-viati-bosco-v-237

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 