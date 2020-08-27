Тест-драйв шин Viatti Bosco A/T: надежные шины по доступной цене

«АвтоПаскер», магазин автозапчастей федерального уровня, провел тест-драйв шин Viatti Bosco A/T 215/70 R16. Для испытаний шинами укомплектовали автомобиль Chevrolet NIVA, на котором проехали более 1000 километров, 1/5 пути проходила на грунтовых дорогах и бездорожью. По итогам теста пилоты особенно отметили, что шины Viatti Bosco A/T – тихие, а автомобиль отлично справлялся с мокрым асфальтом на высокой скорости.

«Главное преимущество шин Viatti Bosco A/T – это толстая и жесткая боковина, которая подходит для поездок за городом. Шины прочные и их труднее повредить о встречающиеся камни, палки или корни. В городе эти шины справятся с бордюрами, выбоинами и дорожными работами, которые также негативно влияют на состояние шин. На скоростной трассе управляемость была стабильной. Разбитый асфальт, щебень или ямы – не преграда для вседорожных шин Viatti Bosco A/T, - прокомментировал представитель «АвтоПаскер». – Если обобщить, то мы получаем функциональные шины по доступной цене с хорошими скоростными показателями».

Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама» подчеркнул: «Даже при активном движении давление на пятно контакта распределяется равномерно благодаря усиленным плечевым шашкам, а также оптимизированному каркасу. Рисунок протектора шин класса SUV Viatti Bosco A/T с широкими поперечными канавками обеспечивает высокую проходимость внедорожников и кроссоверов».

Шины Viatti Bosco A/T рассчитаны на легкие внедорожники и кроссоверы. Протектор шин оснащен продольными канавками, которые отводят жидкость от пятна контакта. Шины обеспечивают отличное сцепление с любым дорожным покрытием, а за счет рисунка протектора с жестким ребром достигается максимальное сцепление на высокой скорости. Уровень шума снижен благодаря изогнутым ламелям на протекторе, которые также снижают риски неравномерного износа.

Более подробно ознакомиться с результатами теста можно по ссылке: https://avtopasker.ru/promo/dorozhnye-ispytaniya-viati-bosco-v-237

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

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