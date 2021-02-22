Теперь можно получить бонусами 10% от стоимости шин Viatti

Начиная с января 2021 года покупатели шин Viatti могут получить бонусные баллы в размере 10% от стоимости покупки. Это стало возможным благодаря новой Программе, которую запустил Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Накопленные баллы возможно обменять на подарочную карту, сертификаты партнеров, предоплаченную карту эмитентов и пополнение карт участников Программы.

Более подробно ознакомиться с программой можно по ссылке https://www.viatti.ru/ru/brand_viatti/giftsfromviatti/.

Для участия в Программе нужно приобрести один из комплектов шин Viatti с посадочным диаметром 15-19 дюймов:

не менее 4 (четырех) штук легковых или легкогрузовых шин Viatti одного типоразмера/модели в одном чеке (1 комплект шин);

не более 8 (восьми) штук легковых или легкогрузовых шин Viatti одного типоразмера/модели в одном чеке (2 комплекта шин);

не более 12 (двенадцати) штук легкогрузовых шин Viatti одного типоразмера/модели в одном чеке (2 комплекта шин).

После покупки необходимо пройти регистрацию участника, а также зарегистрировать чек на сайте www.viatti.ru. После проверки чека будут начислены баллы (1 балл=1 рубль). В период проведения акции с января по декабрь 2021 года можно зарегистрировать не более 4-х чеков на одного участника.

«KAMA TYRES впервые реализовывает подобный масштабный федеральный проект, связанный с digital gifting решениями. Процесс выстроен таким образом, что покупатели шин Viatti, участники Программы, смогут практически моментально обменивать накопленные баллы на выбранные «подарки», с перечнем которых можно ознакомиться в личном кабинете», – подчеркнул Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Участниками Программы KAMA TYRES могут стать физические лица старше 18 лет, которые являются гражданами Российской Федерации.

Организатором Программы выступает ООО «Торговый дом «Кама», официальный дистрибьютор продукции Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES (ИНН 1651024807; адрес: 423570, РФ, РТ, район Нижнекамский, г. Нижнекамск, тер. Промзона, корп. АИК-24, каб. 402; сайт www.viatti.ru).

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Дигифт» (ОГРН 1167847177431, ИНН 7814647858; адрес: РФ 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83, корпус 3, литера А, пом. 2-Н, офис 610).

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 21% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

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