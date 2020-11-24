Срочная продажа авто: что нужно знать

Выгодное приобретение и продажа автомобиля – процедура не самая скорая. Необходимо присмотреться к ценам, найти «своего» покупателя или продавца. Особенно это касается продажи авто. Опытные автолюбители советуют не торопиться и подойти к сделке обстоятельно – лишь тогда, кроме слепой счастливой случайности, можно рассчитывать на успешную продажу. Но удача капризна и обманчива, а рынок переполнен предложениями, и ждать удачной сделки можно очень долго. Что делать, если необходимо продать машину быстро, или просто не хочется тратить время и нервы?

В таком случае специалисты советуют воспользоваться срочным выкупом авто. В общих чертах процедура действительно займёт мало времени: приезжает оценщик, осматривает машину, предлагает цену и если продавец согласен, выдаёт (или перечисляет) деньги. Эта услуга пользуется спросом во всём мире, сcылок на автовыкуп в Интернете достаточно много (например, skup-auto.com/odessa/). Но специалисты напоминают: покупателю придётся смириться с тем, что автомобиль, даже новый и в прекрасном состоянии, будет продан ниже рыночной стоимости. По словам представителей компаний – участников рынка срочного выкупа транспортных средств, цена машины при продаже составит 85-75% от её стоимости.

Вместе с тем не нужно думать, что машину придётся отдать за бесценок. Рынок автовыкупа развит достаточно хорошо. У слишком предприимчивого скупщика могут найтись конкуренты, которые предложат более высокую цену. Лучше обзвонить несколько организаций и получить представление о реальном предложении, чем рисковать и заключать сделку с первой попавшейся фирмой.

Ещё один нюанс подобной сделки заключается в том, что организации-скупщики отличаются от ломбардов, где цены ещё ниже, и юридическая сторона вопроса может быть отчасти проигнорирована, поскольку речь идёт о залоге. Представители компаний, занимающихся автовыкупом, предпочитают иметь дело только с юридически чистыми машинами, поэтому продавец должен иметь на руках все документы на транспортное средство и паспорт гражданина.

По мнению специалистов, автовыкуп выгоден в обстоятельствах, когда авто далеко не новое и имеются явные (или не слишком явные) дефекты, и нет смысла выстаивать в очередях на продажу, а лучше сбыть машину с рук быстро и без проблем. В некоторых случаях можно обращаться в такие компании для срочного (и порой весьма выгодного) приобретения машины.

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