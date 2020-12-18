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Шипованные KAMA ALGA – безопасность и комфорт от KAMA TYRES
Ксения ДАВЫДОВА   
18 Декабря 2020 г.
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Шипованные KAMA ALGA – безопасность и комфорт от KAMA TYRES

KAMA ALGA – новая линейка шипованных шин от KAMA TYRES, шинного бизнеса Группы «Татнефть». Уникальные особенности конструкции делают новинку оптимальной для эксплуатации при очень низких температурах. Модель подходит для комплектации как легковых автомобилей, так и внедорожников и кроссоверов.

«Шины KAMA ALGA оснащены рисунком протектора с большим количеством ламелей и шипами противоскольжения, имеют морозостойкие резиновые смеси и оптимально подобранные армирующие материалы, что обеспечивает максимально безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия в зимних условиях при отрицательных температурах окружающей среды», – рассказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

КАМА ALGA для легковых автомобилей имеет волнообразные поперечные канавки, что обеспечивает тягу при разгоне и тормоз на снегу и при гололеде. Продольные канавки увеличивают сцепные свойства и повышают комфорт. Центральная канавка эффективно отводит воду и снежную кашу из пятна контакта при слякоти. Оригинальный рисунок протектора и расстановка шипов противоскольжения снижают уровень шума при качении.

Шипованные KAMA ALGA – безопасность и комфорт от KAMA TYRES

КАМА ALGA SUV – модель для автомобилей повышенной проходимости, внедорожников и кроссоверов. Центральное ребро этой шины обеспечивает курсовую устойчивость и управляемость при маневрах, а также увеличивает сцепление за счет сложной формы и большого количества ламелей. Волнообразные поперечные канавки обеспечивают тяговые и тормозные свойства на ледяной и снежной поверхности. И так же, как в легковой модели, за счет формы и объема центральной канавки у этих шин высокая степень самоочищаемости от снега и грязи.

Линейка KAMA ALGA имеет 16 типоразмеров с посадочным диаметром от 13 до 16 дюймов. Она полностью соответствует нормативным требованиям России, а также мировым показателям надежности и безопасности.

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

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