|
Олень с ружьем…
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|06 Декабря 2020 г.
|
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Олень с ружьем…
Несколько охотников из Чешской Республики убедились, что далеко не каждая добыча готова убегать от них.
У этих мужчин всё пошло не по плану, и особенно у одного из охотников. К нему неожиданно подскочил олень, ранее напуганный собакой, порвал незнакомцу рукав и зацепился рогами за ремень ружья, перекинутого через руку. Дальше произошло удивительное – ружьё так и осталось висеть на рогах, а животное умчалось вместе со своей неожиданной добычей.
Сообщается, что другой охотник позже заметил оленя примерно в километре от первоначального места действия – оружие всё ещё было при нём. В данный момент розысками или вооружённого оленя, или просто ружья занимается полиция. Офицеры обратились к общественности с просьбой проявить бдительность…
В лес от чипирования
В начале сентября в Столбцовском районе Белоруссии пропала семья: муж, жена и два сына-подростка. Дома они оставили записку: «Уехали путешествовать по большой стране». Но уехали они недалеко. Все это время затворники жили в лесу, там они выкопали землянку и разбили армейскую палатку. Причина поступка оказалась не совсем обычна – отец семейства увидел на Youtube несколько роликов, где говорилось, что вместе с вакциной от вируса «людям будут вводиться некие чипы». Мужчина решил спасти близких от чипирования, накупил круп, консервов и ушел с семьей в лес. Когда еда закончилась, он отправился в сельский магазин, там его заметили и позвонили в милицию.
Где живет счастье
Британский пенсионер ушёл из дома, устав от постоянных упрёков жены. Бабушка была недовольна его работой садовника. И тогда он решил променять её на деревья и поселился в лесном массиве под Лондоном. Теперь, спустя десять лет, мужчина счастлив в профессии, помогает собирать деньги в фонд помощи бездомным и о браке вспоминает как о худшем времени в своей жизни.
Когда Малькольм ушёл из дома, ему было 62 года. У него был собственный дом в пригороде Бирмингема, любимая работа садовника и жена. Но жена и работа сочетались плохо: жена постоянно его пилила из-за работы. Малькольм проводил там немало времени, а ей хотелось постоянно его контролировать. Придирки и требования не заканчивались. Однажды он тихо собрался, сел на велосипед и уехал с одним небольшим рюкзаком. Историю Малькольма рассказывает Unilad.
В Оксфорде у мужчины украли велосипед, и часть пути он прошёл пешком, проведя в дороге неделю. Осел британец в Кингстоне, неподалёку от Лондона, и жил в лесном массиве, стараясь никому не мешать.
Малькольм прожил в лесу пять лет с такими же, как он, мужчинами, которые не захотели терпеть скверный характер жён и родственников. Подобно отряду Робин Гуда они прятались от посторонних глаз в массиве, а утром уходили в город на работу. Малькольм устроился работать садовником в приют для бездомных. Но долгое время не хотел там селиться. В лесу его всё устраивало.
В конце концов сотрудники приюта «Эммаус Гринвич» уговорили Малькольма переехать к ним, ведь ему в тот момент было уже 67 лет, а зимы в Англии не всегда благоприятные. Теперь он живёт здесь, занимается садоводством и фандрайзингом для фонда.
Шедевр из шелухи
Шелуху от семечек большинство из нас выбрасывают в мусор. Но только не художник из Китая. Он составляет из неё целые полотна. Одна из самых популярных картин художника – изображение тигра. Процесс работы над ней умелец заснял на видео. Чтобы завершить шедевр, ему понадобилась более двух тысяч семечек и несколько часов упорного труда. Правда, результат того стоил – полотно вызвало восторг зрителей и, возможно, даже будет выставлено на аукцион.
Железные парни
Обычным утром в китайском городе Нанкин, на центральной улице города встретились два робота: полицейский и уборщик. Столкнувшись нос к носу, умные машины несколько минут оживлённо «беседовали» на своём языке, а затем разъехались исполнять обязанности. Жители города уже привыкли к подобным встречам и ничего удивительного в ней не нашли.
Огонь против ковида
Люди по всему миру борются с распространением коронавируса. В ход идут не только традиционные методы вроде медикаментов и ограничений, но и весьма экстравагантные. Так, в Индии готовятся сжечь чучело COVID-19. Необычный ритуал исполнят в честь душара – праздника, который символизирует победу добра над злом. Жители Джайпура решили действовать наверняка и подготовили сразу несколько чучел. По их словам, после процедуры вирус потеряет силу и пойдёт на спад. Ну, а пока этого не произошло, храбрые индийцы соблюдают социальную дистанцию и носят маски.
Не было бы счастья…
Одну из главных достопримечательностей Перу древний город Мачу-Пикчу открыли специально для одного туриста, и это не знаменитость, и не особа королевских кровей. Турист из Японии Джесси Катаяма мечтал увидеть Мачу-Пикчу и специально прилетел в Перу еще в марте этого года. Он остановился в городе Агуас-Кальентес, откуда и планировал начать восхождение к памятнику. Но из-за карантина он вместо планируемых трех дней застрял там на полгода! Местные жители посоветовали путешественнику обратиться в отдел по туризму и объяснить свою ситуацию. В итоге чиновники открыли достопримечательность специально для Катаямы. Индивидуальную экскурсию для него провел директор археологического парка.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •