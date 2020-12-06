Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Олень с ружьем…

Несколько охотников из Чешской Республики убедились, что далеко не каждая добыча готова убегать от них.

У этих мужчин всё пошло не по плану, и особенно у одного из охотников. К нему неожиданно подскочил олень, ранее напуганный собакой, порвал незнакомцу рукав и зацепился рогами за ремень ружья, перекинутого через руку. Дальше произошло удивительное – ружьё так и осталось висеть на рогах, а животное умчалось вместе со своей неожиданной добычей.

Сообщается, что другой охотник позже заметил оленя примерно в километре от первоначального места действия – оружие всё ещё было при нём. В данный момент розысками или вооружённого оленя, или просто ружья занимается полиция. Офицеры обратились к общественности с просьбой проявить бдительность…

МГ: Может, так рогатый самостоятельно решил бороться с браконьерами? Теперь он вооружен и, возможно, опасен…

В лес от чипирования

В начале сентября в Столбцовском районе Белоруссии пропала семья: муж, жена и два сына-подростка. Дома они оставили записку: «Уехали путешествовать по большой стране». Но уехали они недалеко. Все это время затворники жили в лесу, там они выкопали землянку и разбили армейскую палатку. Причина поступка оказалась не совсем обычна – отец семейства увидел на Youtube несколько роликов, где говорилось, что вместе с вакциной от вируса «людям будут вводиться некие чипы». Мужчина решил спасти близких от чипирования, накупил круп, консервов и ушел с семьей в лес. Когда еда закончилась, он отправился в сельский магазин, там его заметили и позвонили в милицию.

МГ: Сдается, что это об ответственности всевозможных блогеров и прочих распространителей лживой и пугающей информации. Вред, который они наносят, едва ли не бОльший, чем вирус!

Где живет счастье

Британский пенсионер ушёл из дома, устав от постоянных упрёков жены. Бабушка была недовольна его работой садовника. И тогда он решил променять её на деревья и поселился в лесном массиве под Лондоном. Теперь, спустя десять лет, мужчина счастлив в профессии, помогает собирать деньги в фонд помощи бездомным и о браке вспоминает как о худшем времени в своей жизни.

Когда Малькольм ушёл из дома, ему было 62 года. У него был собственный дом в пригороде Бирмингема, любимая работа садовника и жена. Но жена и работа сочетались плохо: жена постоянно его пилила из-за работы. Малькольм проводил там немало времени, а ей хотелось постоянно его контролировать. Придирки и требования не заканчивались. Однажды он тихо собрался, сел на велосипед и уехал с одним небольшим рюкзаком. Историю Малькольма рассказывает Unilad.

В Оксфорде у мужчины украли велосипед, и часть пути он прошёл пешком, проведя в дороге неделю. Осел британец в Кингстоне, неподалёку от Лондона, и жил в лесном массиве, стараясь никому не мешать.

Малькольм прожил в лесу пять лет с такими же, как он, мужчинами, которые не захотели терпеть скверный характер жён и родственников. Подобно отряду Робин Гуда они прятались от посторонних глаз в массиве, а утром уходили в город на работу. Малькольм устроился работать садовником в приют для бездомных. Но долгое время не хотел там селиться. В лесу его всё устраивало.

В конце концов сотрудники приюта «Эммаус Гринвич» уговорили Малькольма переехать к ним, ведь ему в тот момент было уже 67 лет, а зимы в Англии не всегда благоприятные. Теперь он живёт здесь, занимается садоводством и фандрайзингом для фонда.

МГ: Думается, что это хороший пример того, как можно исправить ошибку молодости и обрести счастье в старости. Главное при этом не потерять себя…

Шедевр из шелухи

Шелуху от семечек большинство из нас выбрасывают в мусор. Но только не художник из Китая. Он составляет из неё целые полотна. Одна из самых популярных картин художника – изображение тигра. Процесс работы над ней умелец заснял на видео. Чтобы завершить шедевр, ему понадобилась более двух тысяч семечек и несколько часов упорного труда. Правда, результат того стоил – полотно вызвало восторг зрителей и, возможно, даже будет выставлено на аукцион.

МГ: Очередное подтверждение мысли, что истинный художник всегда найдет не только способ самовыражения, но и материал для этого…

Железные парни

Обычным утром в китайском городе Нанкин, на центральной улице города встретились два робота: полицейский и уборщик. Столкнувшись нос к носу, умные машины несколько минут оживлённо «беседовали» на своём языке, а затем разъехались исполнять обязанности. Жители города уже привыкли к подобным встречам и ничего удивительного в ней не нашли.

МГ: Ну что ж, возможно, скоро и мы станем свидетелями чего-то подобного. Правда, хотелось бы знать, о чем беседовали железные джентльмены. Вполне возможно, им не слишком-то нравится соседство с мусорящими и хулиганящими жителям…

Огонь против ковида

Люди по всему миру борются с распространением коронавируса. В ход идут не только традиционные методы вроде медикаментов и ограничений, но и весьма экстравагантные. Так, в Индии готовятся сжечь чучело COVID-19. Необычный ритуал исполнят в честь душара – праздника, который символизирует победу добра над злом. Жители Джайпура решили действовать наверняка и подготовили сразу несколько чучел. По их словам, после процедуры вирус потеряет силу и пойдёт на спад. Ну, а пока этого не произошло, храбрые индийцы соблюдают социальную дистанцию и носят маски.

МГ: Ах, если бы всё было так просто! Конечно, вера – вещь великая, но сдается, что в борьбе с ковидом огонь все же бессилен…

Не было бы счастья…

Одну из главных достопримечательностей Перу древний город Мачу-Пикчу открыли специально для одного туриста, и это не знаменитость, и не особа королевских кровей. Турист из Японии Джесси Катаяма мечтал увидеть Мачу-Пикчу и специально прилетел в Перу еще в марте этого года. Он остановился в городе Агуас-Кальентес, откуда и планировал начать восхождение к памятнику. Но из-за карантина он вместо планируемых трех дней застрял там на полгода! Местные жители посоветовали путешественнику обратиться в отдел по туризму и объяснить свою ситуацию. В итоге чиновники открыли достопримечательность специально для Катаямы. Индивидуальную экскурсию для него провел директор археологического парка.

МГ: Вот уж действительно – не было бы счастья, так несчастье помогло! И надо отдать должное местным чиновникам, не побоявшимся открыть достопримечательность единственному туристу…

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