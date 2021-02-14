Общественный транспорт в Чехии и Праге: опыт путешественников

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?
2021-01-18-01-28-11
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Общественный транспорт в Чехии и Праге: опыт путешественников
Ксения ДАВЫДОВА   
14 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Общественный транспорт в Чехии и Праге: опыт путешественников

Тех, кто планирует побывать в Чехии, часто волнует вопрос о возможности сэкономить средства. Ведь хочется побывать в огромном количестве мест и многое увидеть, что требует определенных затрат. Много денег тратится на общественный транспорт. В Праге отдаётся предпочтение метро, автобусам, трамваям, фуникулёрам и ночным паромам. Благодаря им можно быстро добраться в нужное место.

 

 

Кроме того, в Праге действует единый билет на все виды транспорта. Это означает, что купленный билет будет действовать определённое время, но для любого транспорта, даже с пересадками. При этом на остановку лучше не опаздывать, потому что здесь общественный транспорт ездит придерживаясь расписания.

Привычнее добраться до главных достопримечательностей на метро, но у туристов пользуются популярностью именно трамваи. Для них был запущен специальный маршрут, который охватывает главные достопримечательности Праги. Выбрав нужный номер, удастся посмотреть самые красивые места города. Посетив специализированные сайты о Чехии, можно узнать больше о подобных нюансах.

Общественный транспорт в Чехии и Праге: опыт путешественников

Билеты покупают в табачных и газетных киосках, на которых написано «Trafika», а также в небольших магазинчиках, в сувенирных лавках и даже в кассе метро. В ночное время практически все эти пункты закрыты. Поэтому лучше приблизительно рассчитать необходимое количество, чтобы купить их заранее.

Конечно же, всегда можно приобрести билет у водителя при посадке, но тогда он окажется в разы дороже. Дети начинают оплачивать проезд с 6 лет, а с 15 для них перестаёт действовать льготный тариф и необходимо предъявлять взрослый билет. Пенсионеры от 70 лет ездят бесплатно. Билеты действуют строго определенное время. Зайдя в транспорт и прокомпостировав билет, на нём остаётся дата и точное время, с которого начинается отсчёт его действия.

Чтобы сэкономить еще больше, туристы могут добраться до Староместской площади и далее осматривать достопримечательности прогуливаясь пешком. Это позволяет рассмотреть все красоты города и в то же время не тратить лишние средства. В некоторых случаях можно воспользоваться услугами такси. Для этого в городе есть специальные стоянки с соответствующим знаком «Taxi».

Городской транспорт Праги сделан максимально удобно для иностранных гостей, поэтому он считается лучшим способом передвижения по стране. К тому же всегда можно воспользоваться специальными акциями и предложениями для ещё большей экономии.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 