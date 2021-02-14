Общественный транспорт в Чехии и Праге: опыт путешественников

Тех, кто планирует побывать в Чехии, часто волнует вопрос о возможности сэкономить средства. Ведь хочется побывать в огромном количестве мест и многое увидеть, что требует определенных затрат. Много денег тратится на общественный транспорт. В Праге отдаётся предпочтение метро, автобусам, трамваям, фуникулёрам и ночным паромам. Благодаря им можно быстро добраться в нужное место.

Кроме того, в Праге действует единый билет на все виды транспорта. Это означает, что купленный билет будет действовать определённое время, но для любого транспорта, даже с пересадками. При этом на остановку лучше не опаздывать, потому что здесь общественный транспорт ездит придерживаясь расписания.

Привычнее добраться до главных достопримечательностей на метро, но у туристов пользуются популярностью именно трамваи. Для них был запущен специальный маршрут, который охватывает главные достопримечательности Праги. Выбрав нужный номер, удастся посмотреть самые красивые места города. Посетив специализированные сайты о Чехии, можно узнать больше о подобных нюансах.

Билеты покупают в табачных и газетных киосках, на которых написано «Trafika», а также в небольших магазинчиках, в сувенирных лавках и даже в кассе метро. В ночное время практически все эти пункты закрыты. Поэтому лучше приблизительно рассчитать необходимое количество, чтобы купить их заранее.

Конечно же, всегда можно приобрести билет у водителя при посадке, но тогда он окажется в разы дороже. Дети начинают оплачивать проезд с 6 лет, а с 15 для них перестаёт действовать льготный тариф и необходимо предъявлять взрослый билет. Пенсионеры от 70 лет ездят бесплатно. Билеты действуют строго определенное время. Зайдя в транспорт и прокомпостировав билет, на нём остаётся дата и точное время, с которого начинается отсчёт его действия.

Чтобы сэкономить еще больше, туристы могут добраться до Староместской площади и далее осматривать достопримечательности прогуливаясь пешком. Это позволяет рассмотреть все красоты города и в то же время не тратить лишние средства. В некоторых случаях можно воспользоваться услугами такси. Для этого в городе есть специальные стоянки с соответствующим знаком «Taxi».

Городской транспорт Праги сделан максимально удобно для иностранных гостей, поэтому он считается лучшим способом передвижения по стране. К тому же всегда можно воспользоваться специальными акциями и предложениями для ещё большей экономии.

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