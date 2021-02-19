О разновидностях коррекции груди

Некоторые люди достаточно скептически относятся к пластической хирургии. Поскольку у каждого человека свое представление и понимание о красоте. Как ни крути, но природа так устроила человека, что он сам того не понимая, всеми силами стремится к красоте. Согласитесь, что каждая женщина пользуется косметическим средствами, регулярно делает маски, а так же посещает косметологический кабинет. Всё это и есть стремление быть красивой.

Благодаря стремительному развитию сферы пластической хирургии на сегодняшний день, возможно не только исправить врожденные недостатки. А при помощи различных методик значительно скорректировать эстетические недостатки вашей внешности. Вот, например, процедура маммопластика предназначена для коррекции внешнего вида женской груди. При помощи данной пластической операции возможно изменить объем молочных желез и ореол, а так же изменить или скорректировать форму, контур сосков.

Стоит отметить, что маммопластика доступна не каждой женщине. Существует ряд определенных противопоказаний. Для проведения пластической операции не допускаются пациентки младше восемнадцати лет. А так же если имеются новообразования в груди, хронические инфекции, сахарный диабет, и прочее. Период лактации и беременность так же не лучшее время для проведения маммопластики.

Виды маммопластики

В любом случае пациентка перед процедурой обязательно проходит обследование и сдает ряд определенных анализов, чтобы выявить и предотвратить всевозможные риски. После этого можно подобрать подходящий вид маммопластики из всех существующих. На сегодняшний день известны следующие виды пластики груди:

Аугментация.

Данная операция позволяет увеличить молочные железы при помощи имплантатов.

Редукционная маммопластика.

Процедура для уменьшения груди.

Липофилинг.

Операция по увеличению молочных желез при помощи жировых клеток.

Коррекция ореол и сосков.

Данная процедура предназначена не только для женщин, но и для мужчин.

Подтяжка груди.

После процедуры мастопексии можно наблюдать улучшение эстетического внешнего вида груди.

Период восстановления

В любом случае после проведения маммопластики каждой пациентке придётся пройти длительный послеоперационный период. В первые дни после операции необходимо оставаться в стационаре под наблюдением врача. Так же чтобы предотвратить смешение имплантов нужно носить компрессионное белье.

На период восстановления стоит отказаться от спорта и физических нагрузок. Первые две недели рекомендуется спать на спине. Ну и конечно же не рекомендуется посещать сауну, солярий, и загорать на открытом солнце. Для избежания осложнений не пренебрегайте плановыми осмотрами у своего лечащего врача.

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