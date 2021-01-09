Милосердие…

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Интересные факты и события

Где же ты, мама?

Жительница Орска, признанная умершей, внезапно пришла в пенсионный фонд за единовременной выплатой.

16 лет назад женщина бросила двоих детей на попечение дедушки и уехала. Малышам тогда было три года и шесть месяцев. Через некоторое время опекун детей обратился в суд с просьбой признать его дочь безвестно отсутствующей. Его иск удовлетворили, и пять лет назад женщину объявили умершей. Ее дети стали получать пенсию по потере кормильца.

Однако в 2020 году женщина пришла за выплатами на детей в пенсионный фонд. За это время она обосновалась в Башкирии, вышла там замуж и родила еще одного ребенка.

Со своими старшими детьми «воскресшая» мать встретилась в суде. Ребята не стали возражать против отмены решения об объявлении женщины умершей. Но при этом подчеркнули, что не помнят, как выглядит их мать. Они видели ее последний раз в раннем детстве, и ее образ давно стерся из их памяти.

МГ: Может, брошенным детям и хотелось повидать мать, но вот годы без материнского тепла уже не вернуть и вряд ли можно чем-то компенсировать эту потерю...

Сила хотения…

Жительница Твери Юлия Дорохова попросила у Деда Мороза мужа и квартиру и вскоре получила желаемое.

Как рассказала изданию 39-летняя россиянка, свое первое письмо она написала в 2015 году. В нем она пожаловалась на личную жизнь, которая складывалась не так, как она хотела. Она загадала провести следующий Новый год в Египте.

Уже в марте на сайте знакомств Юлии написал мужчина из Каира. Через месяц общения в сети женщина купила билет и, захватив с собой кота, полетела к жениху. Вскоре они поженились, а Новый год Юлия встретила в Каире, как и загадывала. После этого у супругов родилась дочь, а вдобавок россиянка открыла в египетской столице свое дело.

В 2019 году семья переехала в Россию и обнаружила, что двухкомнатной квартиры в Твери для всех недостаточно. Тогда Юлия написала новое письмо Деду Морозу, в котором попросила новое жилье. Женщина даже подробно описала метраж, кухню и расположение окон. Через месяц нашелся покупатель старой квартиры, а еще через месяц семья переехала в новую, с такой же кухней, как загадывала Юлия.

«Может, все бы и так получилось, конечно. Но я же верю в поддержку волшебного дедушки, а это уже очень многое. У меня всегда исполняется то, чего я желаю. Секрет в том, что я очень сильно этого хочу», – поделилась россиянка. Женщина уверена, что если что-то все равно не сбывается, значит, ей это и не нужно. Впоследствии оказывается, что все сложилось лишь к лучшему.

МГ: Как это здорово – сохранить веру в доброго Дедушку Мороза! А главное, уметь очень сильно мечтать о чем-то! Тогда мечты точно сбываются…

Какая ж ты дорогая, женушка!

Житель Шелехова перечислил мошеннице свыше 800 тысяч рублей, чтобы сохранить семью.

Сотрудники полиции выяснили, что телефон «колдуньи» 40-летний мужчина, от которого ушла жена, нашел в интернете. Первое общение с женщиной закончилось перечислением тысячи рублей для покупки циркониевых свеч. Затем, заверив клиента в том, что необходимо поработать над его горем более глубоко, мошенница попросила еще 25 тысяч рублей.

Для дальнейшего решения его проблемы потребовалось провести денежный, церковный и кладбищенский обряды. Первые два «колдунья» бралась провести лично и безвозмездно, а вот за третий мужчине предстояло заплатить 800 тысяч рублей, а также провести время на кладбище, общаясь с духами. Аферистка заверила потерпевшего, что эти действия «откроют портал», после чего жена вернется в семью, а деньги – на счет. После всех махинаций контакты мошенницы исчезли из интернета, а телефонный номер стал недоступным.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

МГ: Была такая песенка в нашей молодости: «В любви надо действовать смело, задачи решать самому. И это серьезное дело нельзя поручать никому!». А уж тем более – потусторонним силам и цыганкам…

Милосердие…

Бездомная собака в муниципалитете Сибонга на Филиппинах привела мотоциклиста к брошенному новорожденному ребенку.

Внимание 36-летнего мотоциклиста Джунрелла Фуэнтеса Ревильи привлекла внимание лающая черная собака. Мужчина решил остановиться и последовать за бездомным животным. Собака привела мужчину к пустырю возле городской свалки, где на траве лежал плачущий младенец. Ребенок был завернут в полотенце.

Филиппинец подобрал ребенка и отвез его в ближайшую больницу. Он сообщил о находке в полицию. Полицейские устанавливают личность матери подкидыша. В настоящее время ребенок находится под опекой социальных работников.

МГ: Как часто братья наши меньшие подают нам примеры истинного милосердия и участия!..

Странный брак

Бодибилдер из Казахстана, в ноябре женившийся на секс-кукле по имени Марго, утверждает, что его жена сломалась.

Для ремонта испорченную секс-куклу пришлось отправить в другой город. Теперь бодибилдер не знает, починят ли супругу к праздникам или Новый год придется встречать в одиночестве.

Он рассказал, что после свадьбы запретил Марго пользоваться Instagram. «Возможно, я слишком эгоистичен, – признается он. – Но в этом и заключается прелесть Марго: ей без разницы, когда я так с ней поступаю».

30 ноября сообщалось, что бодибилдер женился на секс-кукле после полутора лет отношений. На свадьбу, которую сыграли в ресторане, пришли десятки гостей. Жених был одет в черный костюм с бабочкой, невеста – в свадебное платье. Изначально свадьба должна была состояться в Таиланде, однако ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.

О намерении жениться на секс-кукле бодибилдер говорил еще год назад. Он отметил, что относится к возлюбленной как к настоящей женщине и ходит к ней на свидания. Мужчина ведет за нее социальные сети, где рассказывает об их отношениях от ее лица.

МГ: Конечно, каждый выбирает партнера по себе. Однако рассчитывать на продолжение рода в этом случае вряд ли стоит. Хотя, может, это и к лучшему…

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