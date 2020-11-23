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KAMA TYRES вошли в топ-3 лучших зимних шин в своем сегменте

Ксения ДАВЫДОВА   
23 Ноября 2020 г.
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KAMA TYRES вошли в топ-3 лучших зимних шин в своем сегменте

Один из крупнейших дистрибьюторов автошин в России – интернет-магазин «Колеса даром» – назвал нешипуемые Viatti Brina (V-521) производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES одними из лучших зимних шин в доступном ценовом сегменте. Специалисты магазина составили рейтинг, основываясь на отзывах автовладельцев и результатах тестовых испытаний.

 

 

Основным преимуществом шин Viatti Brina, по оценке экспертов, является торможение на снегу и льду. Представители «Колеса даром» наблюдают стабильно высокий спрос и востребованность шин Viatti Brina.

Зимние нешипуемые Viatti Brina разработаны для комплектации легковых автомобилей, они отлично справляются с мокрым снегом и слякотью городской зимы. Устойчивость на крутых поворотах достигается за счет асимметричного рисунка протектора Viatti Brina, а специальная форма шины со скошенными шашками в плечевой зоне протектора минимизирует скольжение, делая его оптимальным.

KAMA TYRES вошли в топ-3 лучших зимних шин в своем сегменте

«Линейка Viatti Brina давно завоевала доверие российских автомобилистов. Нам удалось создать такую конструкцию нешипуемых шин, которая позволяет с комфортом ездить по городским дорогам в зимнее время. Частое расположение ламелей по всей ширине протектора и высокая эластичность шашек дают усиленное сцепление как с заледенелой, так и со слякотной из-за солевых и химических реагентов дорогой. Минимизировать удары от движения по неровным участкам дороги и стыкам асфальта помогает технология переменного распределения жесткости боковины – шина практически подстраивается под дорожное полотно. При всем этом надежные и износостойкие Viatti Brina доступны по цене, что является дополнительным преимуществом для автовладельцев», – прокомментировал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Бренд Viatti включает в себя 9 линеек шин для легковых и легкогрузовых автомобилей, всего около 200 позиций. Они отличаются выгодным соотношением цены и качества, которое соответствует международным стандартам. Шины используют на российских заводах Ford, Volkswagen и Skoda.

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ece4ee1710c162dc70d99a2/samye-dostoinye-top9-zimnih-shin-na-novyi-sezon-5f96858fb2613332b0c0e685

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