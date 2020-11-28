Как подтянуть обвисшую кожу

Дряблая обвисшая кожа смотрится не слишком привлекательно. И с этой проблемой может столкнуться любой человек. Главные причины, приводящие к утрате эластичности и провисанию кожи – быстрый сброс массы тела и возрастные изменения. Для подтягивания обвисшей кожи можно воспользоваться несколькими эффективными способами, описанными ниже.
Занятия спортом
Когда специалистам задают вопрос, как убрать дряблость живота и восстановить подтянутость и эластичность кожи, они первым делом рекомендуют физические упражнения. Во время спортивных занятий у людей ускоряется обмен веществ, вследствие чего регенерация протекает быстрее. Помимо того, физические нагрузки усиливают поступление крови к задействованным в выполнении упражнений мускулам и находящейся возле них коже. Благодаря этому обеспечивается эффективное снабжение кожи полезными нутриентами, которые требуются для синтеза коллагена. Наиболее действенными для повышения эластичности кожи видами спорта являются аэробика, плавание и комплексные силовые упражнения для различных групп мышц. Для подтягивания кожи на ногах и руках надо выполнять упражнения с гантелями. Чтобы подтянуть кожу на животе, нужно качать пресс либо крутить обруч.
Правильное питание
Определить, чем питается человек, можно по виду его кожи. Для сохранения ее эластичности и здорового цвета необходимо питаться правильно. Ежедневный рацион должен включать в себя цельнозерновые крупы, свежие ягоды, фрукты, овощи, бобовые, нежирные белки.
В состав меню необходимо включить пробиотики, которые служат в качестве источников полезных бактерий, из которых состоит микрофлора человеческого кишечника. Это не только специальные добавки, но и такие продукты как йогурт, кефир, простокваша. Для поддержания баланса микрофлоры нужно принимать пребиотики – вещества, которые не усваиваются в желудочно-кишечном тракте, однако служат пищей для полезных микроорганизмов. В число таких питательных компонентов входят олигосахариды, пищевые волокна, инулин. Поддержание микрофлоры кишечника в здоровом состоянии позволяет быстро выводить из организма вредные вещества, отрицательно влияющие на состояние кожного покрова.
Необходимо включать в свой рацион морепродукты и морскую рыбу, снабжающие организм цинком и биодоступным коллагеном. Нехватка витаминов и минералов – одна из наиболее распространенных причин старения кожи. Поэтому следует регулярно принимать витаминные комплексы.
Питьевой режим
Состояние кожи в значительной мере зависит от питьевого режима. Нехватка жидкости ведет к понижению тонуса кожи, чрезмерной сухости, образованию акне и мелких морщин. Помимо этого, вода ускоряет выведение вредных веществ из организма. Поэтому в период повышения эластичности кожи нужно пить не меньше двух литров чистой воды в день.
Косметические процедуры
Для ускорения восстановления кожи можно воспользоваться кремами для подтяжки лица и косметическими гелями. Порядок их применения в домашних условиях следующий:
- Сначала нужно распарить кожу в бане и горячей ванне. После расширения пор крем проникнет глубоко в кожу, благодаря чему эффект от его применения станет более заметным.
- Потом надо очистить кожу мочалкой или скрабом. Таким способом будут удалены старые клетки и ускорено образование новых.
- Затем необходимо нанести на кожу крем и выполнить ее массаж, дождавшись, пока он не впитается.
Вместо покупки косметики для ухода за кожей можно воспользоваться народными средствами, например, медовыми теплыми обертываниями. Для этого нужно несильно нагреть натуральный мед и нанести его на проблемные места, а затем накрыть их пищевой пленкой и одеялом. Через полчаса надо принять душ.
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Как подтянуть обвисшую кожу
Дряблая обвисшая кожа смотрится не слишком привлекательно. И с этой проблемой может столкнуться любой человек. Главные причины, приводящие к утрате эластичности и провисанию кожи – быстрый сброс массы тела и возрастные изменения. Для подтягивания обвисшей кожи можно воспользоваться несколькими эффективными способами, описанными ниже.
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