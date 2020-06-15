«Изыди, вирус окаянный!»

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Интересные факты и события

Опоссумы возмущены…

В Австралии экоактивисты от имени опоссума подали иск в суд на лесозаготовительную компанию VicForests. Решением суда они выиграли дело. Об этом APnews сообщает со ссылкой на The Conversation.

Иск был подан еще в 2017-м. Согласно ему компания разрушила среду обитания опоссума Ледбитера, который находится под угрозой вымирания (в штате насчитывается около 1200 особей).

Дело в том, что согласно так называемым региональным лесным соглашениям лесозаготовительные работы в Австралии освобождаются от федеральных законов об окружающей среде. Активисты считают, что таким образом компании ставят собственные интересы выше интересов вымирающих животных.

Решением суда установлено, что компания VicForests нарушила ряд аспектов «Кодекса правил производства древесины» 2014 года и не проводила исследования, чтобы понять, как сохранить места обитания животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В итоге суд признал, что компания нарушила закон об окружающей среде, а ее деятельность негативно влияет как минимум на два вида животных.

МГ: Интересно, а сколько судебных исков могли бы подать наши таежные жители, лишившиеся среды обитания благодаря «мудрому» руководству чиновников?

Кенгуру в городе

Сейчас, когда улицы даже крупных городов пустынны из-за введенного повсеместно режима самоизоляции, частыми гостями на них становятся дикие животные.

В столице Южной Австралии Аделаиде был замечен кенгуру, прыгающий по пустынным улицам в центре города.

Городская полиция опубликовала в своем «Твиттере» видео, на котором кенгуру прыгает по одной из центральных улиц.

Представитель пресс-службы сказал, что сумчатый едва избежал дорожно-транспортного происшествия, прежде чем направиться к парковой земле.

«Это было совершенно уникально!» – сказал представитель пресс-службы, добавив, что, вероятно, именно тишина коронавирусного карантина Аделаиды привлекла кенгуру в центр города

МГ: Как говорится, нет худа без добра! Не только в Австралии, но и во многих других городах дикие обитатели природы начали осваивать улицы и площади, может, это их хоть немного примирит с урбанизацией, лишающей хвостатых и лохматых их исконного дома?!

«Изыди, вирус окаянный!»

Над Ярославлем пролетел вертолет с надписью «Изыди, вирус окаянный!».

Художник из Ярославля Вася Ложкин призывает жителей города не унывать из-за коронавируса.

По этому случаю Вася нарисовал картину с изображенным на ней котом и надписью: «Изыди, вирус окаянный!».

Эта картина очень понравилась ярославским предпринимателям, и 17 апреля они решили покружить над городом на вертолете с этой картиной.

«Местные ребята таким веселым образом захотели поднять настроение себе и окружающим. Мы живем в такое время, что всем грустно, а от стресса портится иммунитет. В условиях этой эпидемии иммунитет – очень важная штука. С помощью юмора его тоже надо поддерживать», – рассказал Вася Ложкин.

МГ: Не знаю, подействовал ли призыв на коронавирус, но уж точно вызвал улыбку у сограждан. А это, поверьте, совсем немало в условиях всяческих ограничений!

Чудо-крем от 5G

Предприимчивые россияне оседлали волну фобий мобильной связи и излучения, начав активно продвигать косметические средства, которые якобы защищают от 5G. Подобные объявления размещены на «Авито».

Ранее в Великобритании торговали дорогостоящими флешками против 5G по 25 тысяч рублей. В России же сделали упор на кремы, лосьоны и мази для тела.

На площадке «Авито» расположены десятки объявлений с самыми разными ценами на товары. Кто-то пишет, что принцип работы их продукта основывается на «радиобиологических особенностях организма». Дополнительных сведений, впрочем, не приводится.

В основном стоимость чудо-крема составляет от одной до пяти тысяч рублей. По всей видимости, цена колеблется в зависимости от того, обладает ли средство еще и функцией защиты от чипирования. Помимо косметики есть еще объявления о продаже воды, оберегов и даже лака для ногтей от пресловутого «излучения 5G». Об этом сообщает «Рамблер».

МГ: Что ж, во все времена социальные и прочие катаклизмы каким-то чудесным образом провоцировали невероятный подъем народно-криминального творчества. Нынешняя ситуация с коронавирусом не исключение. Так что, думается, потенциальным приобретателям всех этих снадобий и приборов следует в первую очередь включать… мозги.

Священный Дуршлаг

Церковь летающего макаронного монстра – уморительно смешно, типичный студенческий капустник. В основе самоназвания – природная культура растафарианства, сложившаяся среди жителей Карибских островов, плюс итальянское блюдо «паста» на основе макарон. Пародийную религию основал американец Бобби Хендерсон в 2005 году в знак протеста против решения администрации штата Канзас исключить из программы государственных школ теорию эволюции, заменив ее концепцией «разумного замысла». Большинство принципов нового вероучения пародирует аргументы креационистов. Несоответствие религиозных догм научным фактам суть лучшее доказательство бытия Летающего макаронного монстра, который намеренно встраивает ошибки в любые построения, чтобы тем самым испытать стойкость своих последователей в вере. Одна из догм курьезного учения состоит в отрицании всякой причинно-следственной связи: в отличие от древних латинян, пастафариане отнюдь не считают, что «после этого – значит вследствие этого».

Церковь летающего макаронного монстра существует и в России, но как религиозная группа «по уведомлению», что не требует регистрации. Аббревиатура церкви (как же иначе?) – РПЦ, Русская пастафарианская церковь. Есть своя иерархия: по главе стоит, как и полагается, пастриарх, высший соборный орган именуется Священным Дуршлагом. Этот же кухонный инструмент для процеживания лапши является символом веры и предписанным головным убором. Кстати, по меньшей мере в двух странах – в Австрии и Чехии – проказникам удалось отстоять свое право сняться для водительских прав с дуршлагами на голове. Паства (опять же производное от слова «паста»), если верить сайту РПЦ, насчитывает 20 тысяч овечек. Прихожанином церкви объявил себя и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.

МГ: Людям надо во что-то верить. Главное, думается, чтобы пастафариане искренне верили, что это всего лишь пародия на веру! И не путали капустник с реальной жизнью…

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