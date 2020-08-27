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Экскурсии по Москве: разнообразие предложений, выгодный организатор, плюсы упорядоченных посещений
Ксения ДАВЫДОВА   
27 Августа 2020 г.
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Экскурсии по Москве: разнообразие предложений, выгодный организатор, плюсы упорядоченных посещений

Посмотреть Москву хотят многие. И эту мечту обязательно нужно осуществить. Ведь столица России того стоит. С каждым годом она ставится всё ярче, красивей, интересней и современней. Туристов в Москве хорошо привечают. Для них открыты гостиницы, отели, хостелы – в общем, предложения есть на любой вкус и кошелек.

А как лучше знакомиться с городом? Конечно, с помощью профессионалов. К примеру, можно стать клиентом экскурсионного бюро «Высота тур». Эта компания больше пяти лет занимается организацией экскурсий по прекрасной Москве. Разработаны индивидуальные предложения, групповые, для школьников, иностранных туристов, групп из российских городов, для пенсионеров. Обзорная экскурсия по Златоглавой, экскурсия «Огни Москвы (в вечернее время)», Тайны сталинской Москвы, обзорная и посещение Кремля. Ну, согласитесь, что есть что посмотреть и куда отправиться. Выбирай, как говорится, что душа пожелает! Предусмотрены и экскурсии для иностранцев по Москве. Тут тоже буквально глаза разбегаются: Оружейная палата, Алмазный фонд, Третьяковская галерея, Храм Христа Спасителя, Музей космонавтики, ВДНХ и т.д. Конечно, все эти объекты можно посетить самостоятельно, но когда всё организовано для экскурсии на автобусе, почему бы и не воспользоваться?

Какие ещё знаковые места есть в столице? Конечно, Московский Кремль, Красная площадь, Мавзолей Ленина, Государственный исторический музей, ГУМ, парк «Зарядье» и многие другие локации. Парк «Зарядье», к слову, это новое общественное пространство в столице РФ. Парк создан на месте снесенной знаменитой гостиницы «Россия». В парке есть четыре ландшафтные зоны нашей страны. Это лес, степь, тундра и болото. Имеется, кроме того, концертный зал, где слышимость идеальна практически с любого места. Можно, конечно, рассказывать об этой территории ещё и ещё, но лучше посетить её лично.

А теперь напомним о плюсах экскурсий, чтобы не было никаких сомнений, стоит ли их заказывать. Во-первых, о местах посещения гид расскажет участникам мероприятия всесторонне. Не всю информацию можно найти в интернете и книжках. Экскурсовод изложит всё понятно и доступно, выделит всё самое интересное и полезное. Второе – с гидом не будет возможности заплутать. Третье – можно будет задать экскурсоводу возникшие вдруг вопросы по теме. И в четвертых – предлагающие организацию экскурсий фирмы заботятся о своих клиентах. Последним не придется стоять, к примеру, на жаре или в дождь, чтобы попасть в вожделенное место. Все для них будет забронировано заранее.

Вы всё еще сомневаетесь, стоит ли обратиться, к примеру, в экскурсионное бюро «Высота тур»?

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