BlackTyres рекомендуют Viatti Vettore Inverno

Линейка шин Viatti Vettore Inverno (V-524) производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вошла в топ-5 зимних шипованных шин для микроавтобусов и минивэнов, который составил интернет-магазин шин и дисков для автомобилей BlackTyres. Рейтинг сформирован на основании отзывов покупателей и результатов тестов, проведенных экспертами журналов «Движок» и AutoBuild.

Покупатели товаров на BlackTyres особо отметили износостойкость Viatti Vettore Inverno, которая очень важна для коммерческих автомобилей. Тормозной путь, который обеспечивают шины в гололед благодаря надежному сцеплению со скользкими поверхностями, не меньше впечатлил автовладельцев.

«При изготовлении линейки учитывались все потребности и нюансы при вождении легкого коммерческого транспорта. Так, среди основных преимуществ – прочность и топливная экономичность шин. Комплектация автомобиля Viatti Vettore Inverno позволяет с комфортом совершать коммерческие поездки на дальние расстояния», – прокомментировал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Зимние шипованные шины Viatti Vettore Inverno разработаны специально для комплектации легкого коммерческого транспорта. Благодаря технологии смешения резины ViaMIX и ViaPRO шины Viatti Vettore Inverno могут выдерживать эксплуатацию в разных климатических зонах во время длительных путешествий и обеспечивать управляемость и маневренность коммерческого автомобиля на заледенелой или мокрой дороге. Технология переменного распределения жесткости боковины смягчает при движении неровности и стыки на дороге, а также смену скоростей. Технология SnowDrive обеспечивает высокую проходимость нагруженного автомобиля даже по глубокому снегу за счет специальных углублений в плечевых шашках.

Качество шин Viatti соответствует стандартам международных концернов, их устанавливают на автомобили Ford, Volkswagen и Skoda на российских заводах. В настоящее время бренд представил 9 линеек шин, в том числе шины для легких грузовиков – всего около 200 товарных позиций. Шины отличаются выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте, а главное, обеспечивают высокие показатели надежности при любых погодных условиях, комфорт и уверенность на дороге.

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

Источник: https://zen.yandex.ru/media/blacktyres/vybiraem-moscnye-zimnie-shiny-dlia-mikroavtobusov--5f8d89c13f59f84e2c8fa835

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