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BlackTyres рекомендуют Viatti Vettore Inverno

Ксения ДАВЫДОВА   
24 Ноября 2020 г.
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BlackTyres рекомендуют Viatti Vettore Inverno

Линейка шин Viatti Vettore Inverno (V-524) производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вошла в топ-5 зимних шипованных шин для микроавтобусов и минивэнов, который составил интернет-магазин шин и дисков для автомобилей BlackTyres. Рейтинг сформирован на основании отзывов покупателей и результатов тестов, проведенных экспертами журналов «Движок» и AutoBuild.

Покупатели товаров на BlackTyres особо отметили износостойкость Viatti Vettore Inverno, которая очень важна для коммерческих автомобилей. Тормозной путь, который обеспечивают шины в гололед благодаря надежному сцеплению со скользкими поверхностями, не меньше впечатлил автовладельцев.

«При изготовлении линейки учитывались все потребности и нюансы при вождении легкого коммерческого транспорта. Так, среди основных преимуществ – прочность и топливная экономичность шин. Комплектация автомобиля Viatti Vettore Inverno позволяет с комфортом совершать коммерческие поездки на дальние расстояния», – прокомментировал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

BlackTyres рекомендуют Viatti Vettore Inverno

Зимние шипованные шины Viatti Vettore Inverno разработаны специально для комплектации легкого коммерческого транспорта. Благодаря технологии смешения резины ViaMIX и ViaPRO шины Viatti Vettore Inverno могут выдерживать эксплуатацию в разных климатических зонах во время длительных путешествий и обеспечивать управляемость и маневренность коммерческого автомобиля на заледенелой или мокрой дороге. Технология переменного распределения жесткости боковины смягчает при движении неровности и стыки на дороге, а также смену скоростей. Технология SnowDrive обеспечивает высокую проходимость нагруженного автомобиля даже по глубокому снегу за счет специальных углублений в плечевых шашках.

Качество шин Viatti соответствует стандартам международных концернов, их устанавливают на автомобили Ford, Volkswagen и Skoda на российских заводах. В настоящее время бренд представил 9 линеек шин, в том числе шины для легких грузовиков – всего около 200 товарных позиций. Шины отличаются выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте, а главное, обеспечивают высокие показатели надежности при любых погодных условиях, комфорт и уверенность на дороге.

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

Источник: https://zen.yandex.ru/media/blacktyres/vybiraem-moscnye-zimnie-shiny-dlia-mikroavtobusov--5f8d89c13f59f84e2c8fa835

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