Актуальное предложение для многих женщин – лазерная эпиляция глубокого бикини

В мире разнообразных косметических процедур сейчас очень популярны лазерные технологии. Например, актуально такое предложение как лазерная эпиляция. Это метод представляет собой радикальное удаление волос. Волосяные фолликулы разрушаются при помощи лазерного излучения. Например, востребованное предложение для многих представительниц слабого пола – лазерная эпиляция глубокого бикини. Для проведения такой процедуры, к слову, можно обратиться в центр лазерной эпиляции «Onyx Clinic» (город Москва).

Лазерная эпиляция глубокого бикини позволит избавиться от нежелательных волос в интимных местах, и в любой ситуации человек будет чувствовать себя уверенно. Процедура отличается безболезненностью и быстротой.

Чем проводят такого рода эпиляцию? Например, специалисты применяют для удаления нежелательных волос диодный лазер. Этот прибор не будет затрагивать слои кожи, что очень важно, ведь речь идет об очень чувствительных местах. Воздействие будет направлено только на фолликулы волос, работа – в режиме световых вспышек. Диодный лазер оказывает действие на мелонин внутри луковичной капсулы.

Лазерная эпиляция глубокого бикини при помощи вышеназванного оборудования комфортна не только для пациента, но и для того, кто делает данную процедуру. У диодного лазера большой диаметр рассеивания света, частота импульсов может достигать до 10 в секунду. Такая скорость позволяет делать эпиляцию диодным лазером быстрее, чем применяя иное оборудование.

Как готовятся к такой процедуре? Ничего особенного совершать перед ней не предполагается. Достаточно будет перед визитом на сеанс к специалисту воспользоваться обычной бритвой (стоит напомнить, что есть очень щадящие бритвы, предназначенные для женщин).

Что будет обработано при выборе лазерной эпиляции глубокого бикини? От волос будет избавлена лобковая зона, зона половых губ, межъягодичная зона и внутренняя сторона бедра. То есть все проблемные с точки зрения роста волос и очень чувствительные зоны подвергнутся процедуре. Профессионал подскажет и положение, которое следует занять клиенту, чтобы сеанс прошел для последнего в комфорте, и при этом специалисту было бы удобно работать.

Любопытная информация про лазерную эпиляцию

В домашних условиях лазерная эпиляция в принципе возможна, но эффекта от нее будет мало.

Не стоит после процедуры сразу идти в солярий или на пляж. Обработанной зоне нужно будет дать немного отдыха после сеанса.

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