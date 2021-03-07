Сбербанк: женщины готовы прикладывать больше усилий для улучшения жизни, чем мужчины

«Сбер Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» в преддверии 8 Марта провели среди женщин опрос об их удовлетворенности качеством жизни и о том, что нужно делать для его повышения.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, 74% жительниц крупных российских городов заявили, что в основном или полностью довольны качеством своей жизни.
В целом, женщины солидарны с мужской частью страны относительно того, что необходимо семье для нормальной жизни. Однако женщины придают этим факторам большее значение, чем мужчины.
А вот относительного того, что нужно делать, чтобы улучшить уровень жизни, мнения полов расходятся существеннее. Так, женщины чаще готовы получать образование, больше трудиться и искать новую работу, а также участвовать в общественной жизни. Они также заметно активнее мужчин в части миграции и переезда туда, где имеются возможности для трудоустройства и выше качество жизни.
– Как показало наше исследование, женщины активнее мужчин в деле повышения образования, поиска новой работы, участия в общественной жизни, переезда и даже создания собственного бизнеса. Единственный пункт, где женщины, судя по опросу, проявляют меньше энтузиазма, это инвестирование: с тезисом о том, что улучшать жизнь помогают инвестиции, согласились 57% женщин и 71% мужчин. Однако на практике инвестиционные и накопительные продукты женщины оформляют чаще, чем мужчины: в «Сбер Управление Активами» на них приходится 56% от общего количества счетов с инструментами доверительного управления, а в «Сбербанк страхование жизни» – 60% от общего количества договоров накопительного страхования жизни (НСЖ). С другой стороны, мужчины вкладывают больше средств: на них приходится около 60% объема вложений в инструменты доверительного управления, а средняя сумма накоплений в НСЖ у мужчин составляет 1,1 млн рублей – на 40% больше, чем у женщин, – заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
По инф. Телеинформа
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