Сбер: «Фармасинтез» готова к выпуску первой партии препарата для лечения COVID-19

Первая промышленная партия препарата «Ремдеформ» (международное название -Ремдесевир) для лечения COVID-19 готова к выпуску компанией «Фармасинтез». Презентация новой линии состоялась 22 января во время рабочего визита на предприятие губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Как сообщает пресс-служба банка, в составе рабочей группы также принял участие председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. Участники презентации познакомились с организацией процесса производства нового лекарственного препарата.
«Ремдеформ» официально зарегистрирован компанией «Фармасинтез» в конце 2020 года и уже включен Минздравом России в схему лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года компания планирует выпускать еженедельно до 45-50 тысяч упаковок лекарства.
Об истории создания социально-значимого лекарственного препарата и планах его дальнейшей реализации рассказал президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния.
– Новый цех предназначен для производства твердых, лиофилизированных и инъекционных форм лекарственных препаратов. Объем инвестиций в данный проект составил свыше 1 миллиарда рублей, здесь создано 270 высокотехнологичных рабочих мест. Первая промышленная партия, 22 тысячи упаковок препарата «Ремдеформ», будет распределена через систему здравоохранения – в медицинские организации по всей России, – рассказал Викрам Пуния.
Участникам презентации производственной площадки АО «Фармасинтез» также была представлена новая физико-химическая лаборатория предприятия, которая контролирует качество производимой продукции, а также поступающего сырья и полупродуктов. Лаборатория занимает почти 800 квадратных метров и оснащена оборудованием мировых производителей.
– Сбербанк уже много лет сотрудничает с АО «Фармасинтез» по широкому кругу вопросов, мы предоставляем предприятию комплекс банковских услуг – это наш постоянный клиент и надёжный партнёр. В октябре 2020 года в целях расширения взаимодействия наши компании подписали Соглашение о сотрудничестве и, конечно, мы рады видеть, как идет успешное развитие нашего партнера. Новый лекарственный препарат очень вовремя входит в линейку производства «Фармасинтез» и, безусловно, внесет свой вклад в борьбу с инфекцией. Радует и то, что все свои планы компания осуществляет в запланированные сроки, это значит, что здесь созданы все необходимые условия для реализации поставленных задач. Приятно, что и мы участвуем в этом организационном процессе, помогаем предприятию своими инструментами – банковскими и ресурсами экосистемы Сбера, – подчеркнул председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.
СПРАВКА:
- Новый инвестиционный проект АО «Фармасинтез» реализован при поддержке правительства Иркутской области: в 2019 году из областного бюджета предоставлена субсидия на покупку оборудования в лизинг. Данные средства будут возвращены в бюджет региона в виде уплаченных налогов менее, чем за три года. Соглашение о сотрудничестве АО «Фармасинтез» и Сбербанк подписали 14 октября 2020 года. Стороны договорились объединить усилия, направленные на развитие фармацевтической отрасли в Российской Федерации в соответствии со Стратегией развития «Фарма-2030». Соглашение предусматривает взаимодействие во многих сферах, включая совместные инвестиции, долговое и долевое финансирование, долгосрочное финансирование проектов АО «Фармасинтез», цифровизацию и оптимизацию производства, а также внедрение новых технологий. Для компании «Фармасинтез» Сбербанком открыта кредитная линия с лимитом в 15 миллиардов рублей.
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