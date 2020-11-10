Михаил Щапов требует заложить в бюджет РФ допсредства для ветеранов и инвалидов

Депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов (КПРФ) предложил 16 поправок ко второму чтению бюджета РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. Общая сумма корректив – 50 млрд 475 млн 546 тысяч рублей.

В качестве источника финансирования он предлагает использовать резервный фонд правительства РФ и нераспределенный резерв самого бюджета.

Михаил Щапов предлагает увеличить на 17 млрд рублей расходы на санаторно-курортное лечение и компенсацию на проезд для ветеранов и инвалидов. Сегодня в бюджете на эти цели запланировано всего 5,6 млрд рублей, хотя ранее само руководство ФСС признало необходимость увеличения этой суммы в четыре раза.

– Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды первой, второй и третьей групп, инвалиды детства вынуждены по нескольку лет стоять в очереди на крайне необходимое им санаторно-курортное лечение. Напомню, это гарантированная им ежегодная госуслуга. Она должна обеспечиваться достаточным финансированием, – считает Михаил Щапов.

Депутат также предложил в три раза повысить расходы на переселение граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. С 4,5 млрд рублей до 13,5 млрд рублей.

– Кроме того, на 200 млн рублей необходимо увеличить финансирование на обеспечение жильем ветеранов. Это позволит удерживать финансирование программы на плановом уровне в 2 млрд рублей ежегодно. В противном случае дожидаться положенного по закону жилья ветеранам придется десятки лет, – подчеркнул он.

Ряд поправок депутат предложил в интересах Иркутской области. Например, по мнению Михаила Щапова, дополнительного финансирования в размере 6,9 млрд рублей требуют лесные полномочия: тушение пожаров, восстановление леса и защита от «черных лесорубов».

– Сейчас на леса региона заложено 16,5% от потребности. Чиновники это называют «бюджетированием в соответствии с нормативами». Я давно предлагаю федеральному центру самому на эти деньги исполнять полномочия, переброшенные на регионы. Чтобы в стране шло реальное развитие лесного хозяйства необходимо менять принципы и методику распределения средств. Суммы должны рассчитываться исходя из потребностей, а не конъюнктуры и пожеланий чиновников, – заявил депутат.

Еще 12,6 млрд рублей депутат считает необходимым направить на восстановление после наводнения 2019 года. В проекте федерального бюджета на эти цели сегодня заложено лишь 3,2 млрд рублей при необходимых 15 млрд рублей.

На 2,2 млрд рублей Михаил Щапов предложил увеличить расходы на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дополнительно выделить 1 млрд рублей из нераспределенного резерва субсидий на строительство/реконструкцию детских больниц.

С 535 млн рублей до 647 млн рублей увеличить субсидию на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья в зоне БАМа. Еще 17 млн рублей добавить на компенсацию для инвалидов, пенсионеров и других социально защищаемых граждан по оплате за капремонт.

На создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей до 3 лет депутат предлагает выделить дополнительно 108 млн рублей. Еще почти 204 млн рублей Щапов предлагает направить на обустройство спортплощадок и искусственных футбольных полей в Приангарье.

– В федеральной поддержке нуждается и ледовый дворец «Байкал», который был построен по поручению президента к Чемпионату мира по хоккею с мячом. Объект запущен в работу, но не решен вопрос компенсации из федерального бюджета расходов для Иркутской области, которая потратила 1 млрд рублей, – заявил депутат.

Михаил Щапов также отметил, что сократились суммы всех трансфертов регионам.

– Это плохо отразится на субъектах, поскольку в региональных бюджетах расходы спланированы, в том числе на поддержку муниципалитетам. То есть, регионам придется или пересматривать свои расходы, и без того уже урезанные, или прибегать к заимствованиям. Именно поэтому некоторые поправки в этом году направлены на то, чтобы хотя бы сохранить плановые объемы расходов, – подчеркнул парламентарий.

По инф. Телеинформа

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