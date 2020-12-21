Как будут выдавать пенсию в Новогодье? Разъяснение от ПФР

В Иркутской области доставку пенсии и иных социальных выплат через отделения почтовой связи на дом за выходные дни 3 и 4 января 2021 года проведут досрочно 29 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОПФР.

Пенсионеры, проживающие в территориях, пострадавших в результате паводка, пенсию за январь также получат раньше установленного срока – 28 и 29 декабря.

Доставка пенсии с 5 января 2021 года будет осуществляться в соответствии с графиком и с учетом режима работы отделений почтовой связи.

Альтернативные службы доставки Иркутской области и кредитные учреждения в январе работают в текущем режиме, поэтому выплата пенсии за январь будет согласно установленному графику.

По вопросам доставки пенсий и иных социальных выплат за январь 2021 года можно обращаться по телефону контакт-центра отделения ПФР по Иркутской области: 8 (3952) 47-00-00.

По инф. Телеинформа

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