25 миллионов кэшбека получат держатели новой дебетовой карты Visa СберБизнес

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, открывшие с 1 по 31 марта дебетовую карту Visa СберБизнес (цифровую, классическую дебетовую, премиальную или моментальную), получат повышенные бонусы в размере 10% от покупок. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Для участия в акции нужно до 15 апреля подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» и совершить покупки на сумму не менее 30 тысяч рублей. Поощрение начисляется по итогам акции до 31 мая включительно в рамках призового фонда, который составляет 25 млн рублей.

– Мы постоянно запускаем различные акции и предложения, чтобы бизнес-карта была для наших клиентов не только удобным платёжным инструментом, но и помощником в бизнесе, ведь на покупках по бизнес-карте можно зарабатывать. Например, в прошлом году по программе «Бизнес-кешбэк» предприниматели получили от Сбербанка более 150 миллионов рублей, – говорит директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Программа «Бизнес-кешбэк» действует в Сбербанке с июля 2019 года. За любые расчёты по бизнес-карте в интернет-магазинах и торговых сетях начисляются баллы в размере 0,5% от суммы покупки при оплате дебетовой бизнес-картой и 1% — при оплате кредитной картой. При накоплении 3000 баллов их можно конвертировать в рубли в личном кабинете по курсу «один балл — один рубль РФ». Баланс и историю начислений можно узнать в интернет-банке СберБизнес.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...