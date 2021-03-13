Сбер предлагает предпринимателям Приангарья сервис «Риск-блокировки»

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Еще один небанковский продукт экосистемы Сбера стал доступен бизнесу Иркутской области. Новый инструмент для бесперебойной организации деятельности предприятий или организации – сервис «Риск-блокировки» предприниматели региона осваивают с февраля 2021 года, за первый месяц его работы новой услугой банка уже воспользовалась 181 организация.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, новый сервис способен системно анализировать финансовые операции организации или ИП по расчетному банковскому счету, рассчитывает показатели комплаенс-контроля и допустимые границы по ним (в соответствии с рекомендованными значениям Банка России), показателями мониторинга являются налоговые платежи, снятие наличных, переводы физическим лицам, остатки на счетах, рисковые события и так далее. Сервис ежедневно проводит проверку операций в автоматическом режиме, а его цветовой индикатор оперативно показывает бизнес-организации возможные риски ее блокировки, клиент получает и оперативные рекомендации банка по снижению рисков и подсветку безопасных границ.
– Наш сервис «Риск-блокировки» помогает бизнес-организациям всех форм собственности работать в безопасной зоне и избегать риска блокировки/приостановки бизнес-процессов. В первую очередь этот инструмент интересен предпринимателям, которые ведут свой бизнес честно, но могут не знать или своевременно не обратить свое внимание на тонкости работы в рамках 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это как раз тот случай, когда «проинформирован – значит вооружен», – говорит управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина. – С помощью нового инструмента Сбера бизнес-организации будут получать своевременные уведомления по возможным рискам санкций контролирующих и надзорных органов. Сервис можно сравнить с неким прообразом светофора, который позволяет предприятию своевременно принимать актуальные решения и сохранять репутацию надежного партнера перед своими контрагентами.
Подключить сервис «Риск-блокировки» можно через СберБизнес Онлайн, этот инструмент интегрирован в интернет-банк и не требует дополнительной установки.
По инф. Телеинформа
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