Сбер предлагает бизнесу Приангарья уникальные продукты HR

Байкальский банк Сбербанка проводит в Иркутской области Марафон презентаций продуктов HR-направления и приглашает предприятия и организации региона к практическому погружению в уникальные разработки по выявлению, оценке и развитию потенциала специалистов и руководителей. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сбер открыл для своих партнеров три практики кадровой работы: SberQ, SberSkills, HR4HR. Участники марафона – сотрудники банка, через разные каналы коммуникаций рассказывают жителям региона и бизнес-структурам о результативных инструментах Сбера в работе с персоналом.
Онлайн-оценка потенциала руководителей/кандидатов SberQ – уникальная, не имеющая аналогов, разработка Сбера. По итогам премии «Цифровая пирамида» SberQ признан лучшим HR-Tech-продуктом 2020 года. Проект на специальной IT-платформе создали программисты Сбера, в партнерстве с Лабораторией нейронаук и поведения человека. С помощью SberQ топ-менеджеры имеют возможность определять уровень развития необходимых компетенций, психологические и личностные особенности как кандидатов на ключевые позиции, так и действующих руководителей. Игровые элементы программы создают полную имитацию насыщенного рабочего дня CEO, со всеми тактическими и стратегическими задачами, вопросами и решениями, это возможность бросить вызов самому себе и взглянуть на себя глазами экспертов в области оценки и развития.
По завершению оценки участник не только получает уникальный управленческий опыт, но и подробную тепловую карту своих сильных сторон и зон развития.
– Этот инструмент оценки потенциала очень востребован в Сбере при формировании кадрового резерва на топ позиции, а также при отборе кандидатов на вакантные должности. Мы гордимся этой разработкой и очень рады, что теперь свои лучшие высокотехнологичные разработки в области HR банк открыл для всех желающих. Это действительно яркий и захватывающий опыт и для организаций, и для участников. Судите сами - после прохождения SberQ, 95% его участников говорят, что готовы пройти это испытание, по обновлённому сценарию, еще раз. 86% - отмечают, что большая часть или все события, происходящие в практикуме, могут случиться и в реальной жизни топ-руководителя; 83% участников говорят, что полностью или практически полностью погрузились в роль топ-руководителя и мир 2050 года (фабулу симуляции). Практически все участники SberQ готовы рекомендовать этот инструмент оценки навыков и знаний другим, – говорит директор Центра развития талантов Байкальского банка ПАО Сбербанк Юлиана Рога.
Открыт в настоящее время для всех региональных бизнес-структур и продукт SberSkills. Это набор обучающих курсов, направленных на развитие т.н. «мягких» навыков сотрудников и руководителей. Процесс обучения по всем программам возможен как в онлайн, так и в офлайн-формате. Участники обучения могут получить инструменты развития системного мышления, получить различные алгоритмы разбора и решения проблем, повысить навыки управления собой и своими результатами, развить мастерство публичных выступлений и проведения сложных переговоров.
Для организаций, нацеленных на развитие цифровых инструментов и сервисов в области HR, помощником в развитии этого направления может стать курс HR4HR .Эта специальная образовательная программа предназначена для специалистов в области управления персоналом и основана на личном опыте экспертов Сбера. Проконсультироваться по вопросам, связанным с программами обучения и тренингами на территории обслуживания Байкальского банка Сбербанка можно, направив запрос на почту Lvkopylova@sberbank.ru (Копылова Лариса, менеджер направления Учебного центра Байкальского банка ПАО Сбербанк) или yuvroga@sberbank.ru (Рога Юлиана, директор Центра развития талантов Байкальского банка ПАО Сбербанк).
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