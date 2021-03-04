Число открытых в Сбербанке брокерских счетов выросло в 2,6 раза

В 2020 году количество открытых в Сбербанке брокерских счетов выросло в 2,6 раза и превысило 3 миллиона. Хотя для многих клиентов Сбербанка инвестиции в ценные бумаги – в новинку, по мере приобретения опыта их портфель становится всё более диверсифицированным. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В августе 2020 года Московская Биржа запустила торговлю ценными бумагами иностранных компаний. Клиенты Сбербанка сразу же оценили возможность инвестировать в крупнейшие зарубежные эмитенты, входящие в индекс S&P, в рублях: оборот по сделкам с иностранными ценными бумагами вырос почти в 10 раз. Наиболее популярны у клиентов такие зарубежные эмитенты, как Apple, Pfizer, Boeing, Qualcomm Incorporated, Amazon, Facebook, AT&T, American Airlines Group и Advanced Micro Devices.

Топ-3 акций в портфелях мужчин – Apple, Pfizer и Boeing; топ-3 акций у женщин выглядит похожим образом – Apple, Pfizer и Amazon. При этом мужчины в два раза чаще делают выбор в пользу иностранных ценных бумаг на Московской Бирже, чем женщины.

Бумаги зарубежных эмитентов на Московской Бирже наиболее популярны у инвесторов в возрасте 25-35 лет (3,9% от портфеля), 18-25 лет (3,6%) и 35-45 лет (2%). Как правило, такие инструменты клиенты Сбербанка покупают на брокерские счета: обороты по ним выросли в 10 раз, на ИИС – в восемь раз.

Чаще всего сделки с иностранными акциями совершают клиенты Московского, Северо-Западного, Уральского, Среднерусского и Юго-Западного банков ПАО Сбербанк. В целом же клиентам Сбербанка присущ «портфельный патриотизм»: на брокерских счетах зарубежные акции занимают долю в 14,64% (МосБиржа и внебиржевой рынок) против доли российских акций в 19,74%, а на ИИС доля российских акций и вовсе составляет 55,79% (иностранные – всего 3,21%).

Московская Биржа продолжает расширять список иностранных ценных бумаг: с 1 марта 2021 года к торгам допущены бумаги Berkshire Hathaway под управлением всемирно известного инвестора Уоррена Баффета, туристической компании Booking, фармацевтических гигантов Gilead Sciences, Moderna и Novartis, производителя техники Sony и других компаний.

По инф. Телеинформа

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