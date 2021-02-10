Байкальский банк Сбербанка подключил к партнёрской программе 100 организаций

Партнерская программа Сбербанка в регионах присутствия Байкальского банка ПАО Сбербанк пополнилась еще одним партнером, сотым по счету.

Как сообщает пресс-служба банка, компания из Якутии – ООО «Хоту-ас» (Якутский мясокомбинат) – подключена к проекту и предложила своим клиентам увеличенный до 60 дней льготный период по кредитной корпоративной карте «Бизнес без купюр».

Якутский мясокомбинат является флагманом мясоперерабатывающей промышленности республики Саха (Якутия), работает с 1999 года. Предприятие производит более 200 наименований колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов, благодаря высокой технологичности компания ежегодно вводит порядка десяти новых мясных и колбасных изделий. Комбинат «Хоту-Ас» сотрудничает с ведущими откормочными комплексами России: «Мираторг», «ТверьМолоко», «Гаймясопродукт».

Уникальность партнерской программы Сбербанка заключается в возможности выбора для клиентов банка – предприятий и организаций, варианта сотрудничества, а также дает возможность пользоваться финансовыми ресурсами карты «Бизнес без купюр». Это первая в России международная банковская карта, расчеты по которой осуществляются за счет заемных средств банка в пределах установленного кредитного лимита до 1 млн руб. Кроме того, участникам партнерской программы Сбер открывает доступ к своим маркетинговым возможностям – сведения о компаниях-юридических лицах и их деятельности размещаются на сайте банка.

– Участие в программе дает нашим клиентам целый ряд работающих инструментов поддержки – это и дополнительный, быстрый источник кредитования, и возможность в любое время при необходимости совершать незапланированные платежи, в любое время суток, в любой точке мира. Для современных руководителей такая мобильность и оперативность крайне важна. Не меньшее значение имеет подключение наших партнеров к маркетинговым ресурсам Сбера – за счет информирования целевой аудитории предприятий и организаций посредством ресурсов нашего банка они могут значительно увеличить свой клиентопоток. В Байкальском банке данная программа работает 3 года и мы рады, что партнеры живо откликаются на все новое, имеющее практический потенциал. Вот и Якутия усилила свои ресурсы, – говорит заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Оксана Лобова.

В регионах деятельности Байкальского банка Сбербанка к партнерской программе подключены многие компании и организации, среди них – ООО АСФ (Иркутск), «Союз и К» (Улан-Удэ), ГК СМИТ (Чита), ООО «Металл Торг» (Якутск) и др. В Иркутской области участниками партнерского проекта являются 45 предприятий.

– Компания АСФ является участником партнерской программы Сбера уже больше двух лет и этот ресурс позволяет предоставлять нашим клиентам возможность получать товары и услуги в рассрочку до 110 дней. А нам – дает возможность упрощать внутренний документооборот по договорам рассрочки, ускорять продажи и минимизировать риски образования дебиторской задолженности. Ну и, конечно, участие в программе позволяет нашей компании привлекать новых клиентов, ведь у нас есть расширенные возможности по информированию регионов о своих продуктах, – комментирует первый заместитель генерального директора ООО АСФ Андрей Артемьев.

По инф. Телеинформа

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