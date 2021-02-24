Жители шести городов смогут четыре месяца ездить в общественном транспорте со скидкой

C 1 марта до 30 июня 2021 года держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка смогут ездить в общественном транспорте Иркутска со скидкой в 4 рубля, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сэкономить на проезде жители и гости города смогут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт.
Пассажирам достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору в транспорте, чтобы сумма разовой поездки была списана с карты сразу с учетом скидки.
Аналогичную скидку держатели бесконтактных карт «Мир» получат при оплате проезда в общественном транспорте, оборудованном устройствами для приема безналичной оплаты проезда, в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Усть-Куте и Вихоревке.
Акция запущена платежной системой «Мир» при поддержке правительства Иркутской области, оператора транспортных перевозок ООО «Социальная система», а также Сбербанка как банка-эквайрера, обеспечивающего прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем для оплаты проезда в общественном транспорте.
Скидка действует на маршрутах местных перевозчиков, которые реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте. При этом оплата проезда со скидкой доступна держателям бесконтактных карт «Мир» любого банка. На текущий момент более 150 банков выпускают карты «Мир».
– В Иркутской области выпущено свыше 1,7 млн карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными. Местные жители активно расплачиваются такими картами в магазинах, ресторанах и кафе, а также в общественном транспорте. Это удобно и безопасно, особенно в текущей ситуации, – комментирует директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. – Мы надеемся, что возможность выгодной оплаты проезда позволит жителям и гостям города не только сэкономить денежные средства, но также обезопасить себя за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями.
– Жители Иркутской области достаточно активно пользуются всеми формами бесконтактной оплаты. Ряд городов нашего региона, таких как Иркутск, Братск, Усть-Илимск, даже входят в ТОП-100 городов России с наибольшими объемами безналичного торгового оборота. И мы рады предложить нашим клиентам еще одну возможность и преимущество безналичной оплаты – экономию при проезде в общественном транспорте. Для многих жителей области это станет ощутимым снижением расхода в семейном и личном бюджете, – отмечает управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк Юлия Кальвина.
По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте.
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