Вклад «Встречай осень» предлагает открыть клиентам Сбербанк

С 1 сентября Сбербанк предлагает своим клиентам открыть вклад «Встречай осень» в отделениях банка по всей стране.
Ранее этот вклад был доступен в дистанционных каналах обслуживания: Web-версии, мобильной версии «Сбербанк онлайн» и банкоматах, сообщает пресс-служба банка. Предложение действует до 30 сентября 2020 года.
Вклад можно открыть на шесть, 12, 24 и 36 месяцев. Минимальный первоначальный взнос — 50 тысяч рублей. Ставка по вкладу от 3,6% до 4,2%. Она зависит от срока вклада и канала, в котором он открыт.
– Мы стремимся предоставлять своим клиентам наиболее оптимальную и востребованную линейку вкладов, ставки по которой варьируется не только в зависимости от срока и суммы вложения, но и от канала открытия. Теперь открыть вклад «Встречай осень» можно не только в дистанционных каналах обслуживания, но и в наших офисах. При этом больше половины вкладов наших клиентов в 2020 году открыты без визита в офис: дистанционные каналы позволяют получить более гибкие условия по вкладам, – говорит директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
По инф. Телеинформа
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