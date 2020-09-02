Вклад «Встречай осень» предлагает открыть клиентам Сбербанк

С 1 сентября Сбербанк предлагает своим клиентам открыть вклад «Встречай осень» в отделениях банка по всей стране.

Ранее этот вклад был доступен в дистанционных каналах обслуживания: Web-версии, мобильной версии «Сбербанк онлайн» и банкоматах, сообщает пресс-служба банка. Предложение действует до 30 сентября 2020 года.

Вклад можно открыть на шесть, 12, 24 и 36 месяцев. Минимальный первоначальный взнос — 50 тысяч рублей. Ставка по вкладу от 3,6% до 4,2%. Она зависит от срока вклада и канала, в котором он открыт.

– Мы стремимся предоставлять своим клиентам наиболее оптимальную и востребованную линейку вкладов, ставки по которой варьируется не только в зависимости от срока и суммы вложения, но и от канала открытия. Теперь открыть вклад «Встречай осень» можно не только в дистанционных каналах обслуживания, но и в наших офисах. При этом больше половины вкладов наших клиентов в 2020 году открыты без визита в офис: дистанционные каналы позволяют получить более гибкие условия по вкладам, – говорит директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

По инф. Телеинформа