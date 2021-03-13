В аудиосервисе СберЗвук появился плейлист песен о том, что можно купить за бонусы

Программа лояльности «СберСпасибо» выпустила плейлист для меломанов в аудиосервисе СберЗвук – в нем собраны песни обо всем, что можно купить за бонусы. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Плейлист уже доступен бесплатно на сайте или в приложении СберЗвук. Для того чтобы его найти, достаточно ввести в поиск название «Бонус-треки» – там слушатель найдет 30 популярных и горячо любимых меломанами композиций. Команда программы лояльности «приготовила» их специально с секретным ингредиентом – в треках упоминается то, что можно обменять на бонусы от «СберСпасибо».

Стать постоянным слушателем СберЗвука можно, подключив подписку СберПрайм, в которой, помимо стримингового сервиса, есть еще восемь выгодных предложений от Сбера.

Отмечается, что клиентам «СберСпасибо» подписка доступна в обмен на бонусы. Купоны на подписку номиналом 1, 3, 6 или 12 месяцев можно приобрести на сайте или в мобильном приложении программы лояльности. Акция продлится до 21 сентября 2021 года.

– Весной как-то по-особенному звучат даже горячо любимые и знакомые песни. Поэтому мы не стали изобретать велосипед, а собрали те треки, которые сами любим и слушаем этой весной. Плейлист «Бонус-треки» получился ярким и смелым – как и наши предложения с бонусами. Приятного прослушивания и выгодных покупок, – сказал директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

– Музыка – это универсальный язык для общения: с помощью плейлиста можно легко рассказать о себе, поделиться чувствами, создать нужную атмосферу. Совершать покупки тоже приятнее под правильную музыку. Особенно когда внутри подборки – песни с говорящими названиями. Вместе со «СберСпасибо» мы собрали теплый весенний плейлист-послание, который играет не только эстетическую роль, но и вполне житейскую: в названиях треков зашифрованы продукты и услуги со скидками, – отметил директор по маркетингу СберЗвука Вадим Пугин.

По инф. Телеинформа

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