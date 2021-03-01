ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Свыше 350 жителей Приангарья получили через сервисы Сбербанка налоговый вычет при покупке жилья
По инф. Телеинформа   
01 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Более 350 жителей  Иркутской области в 2020 году получили имущественный налоговый вычет с помощью «Сервиса возврата налогов» Сбербанка. В Приангарье  данный сервис начал работать с января прошлого года и его услугами уже воспользовались жители Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского.

Как сообщает пресс-служба банка, опция «возврат налогов» доступна через личный кабинет в приложении ДомКлик – для клиентов, оформивших ипотеку в Сбербанке. Услуга по получению налогового вычета также предоставляется банком для жителей региона и в Центрах ипотечного кредитования  по месту жительства.

– Наш банк системно работает над тем, как ускорить и облегчить для жителей регионов решение многих задач. Получение налогового вычета за приобретенную недвижимость – одна из них. Услуга сервиса возврата налогов платная, но она значительно экономит время клиентов Сбера и особенно удобна для тех, кто по каким-либо причинам не может или не успевает лично разобраться с тонкостями сбора пакета необходимых для вычета документов, формирования заявления в налоговую инспекцию. Сервису всего год, но динамика обращений к нему от жителей городов Иркутской области показывает, что его работа людям действительно нужна, – комментирует директор управления ипотечного кредитования Татьяна Чувайлова.

При оформлении заявки через «Сервис возврата налогов» на ДомКлик не требуется предоставление документов, подтверждающих покупку недвижимости – все данные по объекту формируются автоматически из архива Сбербанка, клиенту необходимо предоставить только справку 2-НДФЛ. Налоговый консультант сервиса проводит расчет максимальной суммы вычета, формирует пакет документов, оформляет декларацию. Далее клиент самостоятельно передает документы в налоговую инспекцию – через сайт или лично.

Воспользоваться налоговым имущественным вычетом и возвратом денежных средств при приобретении недвижимости, могут граждане:

  • официально трудоустроенные, оплачивающие  подоходный налог;
  • не оформлявшие налоговый вычет до 2014 года;
  • оформившие налоговый вычет в 2014 году или позднее, но не воспользовавшиеся полной суммой возврата, утвержденной законодательством РФ

Согласно статистике обращений на сайт ДомКлик, сервисом по возврату налогов в 2020 году также пользовались жители и других регионов присутствия Байкальского банка Сбербанка:

  • республика Бурятия – 147 обращений;
  • Забайкальский край – 129;
  • республика Якутия – 253.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Валентин Юдашкин откровенно рассказал о борьбе с онкологией
    Всегда открытый и весёлый модельер Валентин Юдашкин за последние несколько лет редко появлялся на публике. При этом он с удовольствием делился с журналистами информацией о творчестве и предстоящих показах и совсем мало говорил о себе.
  • Свежее из Госдумы: запрет на птичьи рынки, дельфинарии и чипирование домашних псов
    Депутаты Госдумы выступили с новыми инициативами, касающимися животных: планируется ввести запреты на их продажу в зоомагазинах, на обязательное чипирование домашних собак, а также на вылов касаток и дельфинов для использования в дельфинариях. (Неужели депутаты Госдумы кои-то веки говорят дельные вещи, предлагают правильные инициативы. Если они будут реализованы, то животным станет лучше, и это уже радует. - прим. МГ.)
  • Провокация или правда, которая не нравится? Критика христианства Познером спровоцировала настоящий скандал
    На днях в медийном пространстве разразился очередной скандал. Владимир Познер назвал православие «худшим направлением христианства». При этом, будучи атеистом, журналист обосновал свою точку зрения чисто с материальной точки зрения: мол, католики и протестанты живут сытнее. Так прав ли знаменитый телеведущий?
  • Трагедия под Нижним: наемный работник перерезал целую семью
    Страшная трагедия разыгралась в Нижегородской области — наемный рабочий убил целую семью: мать с 5-летним сыном, бабушку и дедушку. Зачем? Конечно же, ради денег...
  • Наш мир: русские волнуются из-за цен на продукты, а чехи просят себе «Спутник V»
    Главное на сегодня: глава Чехии Милош Земан письмом попросил президента России Владимира Путина начать поставки в его страну антиковидной вакцины «Спутник V», а Россия попала в список стран, проблемных с точки зрения роста цен на продукты.
  • Ученым пообещали «большие перемены» в зарплатах. А сколько их ждать?
    Министерство науки и высшего образования начало работу по комплексному изменению системы оплаты труда ученых и преподавателей, заявил его руководитель Валерий Фальков. По его словам, будет изменен и механизм мониторинга выплат зарплат. Новые подходы должны быть выработаны в течение ближайших нескольких месяцев.
  • Государство исправно держит свой народ в хронической нужде. Так нужно?
    В средневековом Кодексе Бусидо самурай Ямамото говорит, что существуют две вещи, которые могут ввести слугу в заблуждение. Это богатство и слава. Если же слуга постоянно испытывает нужду, он будет безупречен. Неизвестно, до какой степени российская власть прониклась духом самураев, но свой народ она исправно держит в состоянии хронической нужды, а также не допускает его до крупных свершений, поощряя, вывернув шею, оглядываться на достижения прошлого.
  • Ирина Хакамада о жизни с мужем: «Мы сентиментальны, как все жестокие люди»
    65-летняя Ирина Хакамада поделилась секретами молодости, «собственного дзена» и назвала способы, которые помогают ей в этом: делать только то, что нравится, заниматься спортом, ощущать своё либидо, уметь удивляться и жить в моменте, не думая о прошлом и будущем.
  • «Дворец Путина» вскрыл бизнес-поднаготную миллиардера Ротенберга
    Благодаря «дворцу Путина» стало известно и о других активах миллиардера Аркадия Ротенберга. Журналисты выяснили, что «друг президента» получил в Крыму множество объектов и самые выгодные госконтракты, освоив таким образом чуть ли не четверть крымского бюджета.
  • На канале у блогера просто целое море грибов!
    На дворе заканчивается зима, а у нас – грибы, информацией о которых щедро угощает всех блогер Лидия. Собирать эти дары леса прямо сейчас мы, конечно, еще не пойдем, но лето не за такими уж и горами, поэтому освежим свои знания о грибах, а может, и что новое на канале Лидии о них узнаем. Например, о критериях грибозависимости по версии Американской психиатрической ассоциации. А что, и такая зависимость бывает?..
  • Шесть лет со дня смерти Немцова: без задержаний не обошлось
    27 февраля исполнилось ровно шесть лет со дня гибели Бориса Немцова. Напомним, политика застрелили на Большом Москворецком мосту. В минувшие выходные во многих городах России должны были пройти традиционные памятные акции, но их запретили. Люди, правда, все равно вышли. Некоторых задержали - по традиции последнего времени.
  • Большая суматоха: Какое пророчество дал Нострадамус на наше время?
    1 марта 1555 года Мишель де Нотрдам, больше известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свою книгу пророчеств. Есть в нем прогноз и на 21 век. Чего же напророчил известный оракул?
  • «Вы никто и ничто»: Волочкова ответила «критикам» таланта её дочери
    Анастасия Волочкова после затишья из-за пандемии вновь вернулась к гастрольной деятельности. На днях бывшая прима-балерина Большого театра выступила в подмосковных Мытищах, показав свой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка».
  • Когда дело в трубе, но не труба
    Когда дело в трубе, но не труба Где только не используются в нашей жизни трубы! Например, водогазопроводные изделия находят себе место при монтаже трубопроводов для подачи (как можно сразу же догадаться из названия) газа или воды, а также для отопительных или инженерных систем и других целей. Такие трубы отличаются повышенной надежностью, износостойкостью, отвечают высоким требованиям по герметичности и выдержке высокого давления. К слову, этот популярный металлопрокат, а также другие товары (листовой прокат, профнастил, арматуру, металлическую сетку и т.д.) в Москве можно выбрать и приобрести на сайте https://metall-dk.ru.
  • Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества
    Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днем защитника Отечества.  
  • В Британии кладоискательница откопала настоящие сокровища викингов
    На британском острове Мэн женщина, увлеченная кладоискательством, нашла сокровища викингов, включая и крайне редкие золотые изделия.
  • Озеленение тюрем снижает уровень насилия среди заключенных. А вы знали?
    Проведенное в Великобритании исследование показывает, что увеличение зеленых насаждений внутри тюрьмы на 10 % может снизить количество нападений между заключенными на 6,6%.
  • Николь Кидман в театре ударили по лицу за аплодисменты
    Всемирно известную австралийскую актрису Николь Кидман ударили программкой по лицу в Сиднейском оперном театре. Об этом рассказал журналистам супруг артистки Кит Урбан.
  • Ущерб от летнего пожара в заповеднике под Анапой оценили в миллиард!
    Ущерб заповеднику «Утриш» под Анапой после пожара в августе 2020 года оценили в 980 млн рублей. Огонь уничтожил 4,8 тыс. деревьев, в числе которых краснокнижные.
  • Инфекционная больница на Сахалине: то ли лечиться, то ли ждать штукатурку на голову
    В Сахалинской области сотрудники прокуратуры в ходе проверки установили, что пациентам небезопасно находиться в здании инфекционного отделения Корсаковской ЦРБ. (Условия нахождения там оказались просто, мягко говоря, вопиющими - судите по фото сами. Вот такая вот реформа здравоохранения. - прим. МГ.)

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 