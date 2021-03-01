Свыше 350 жителей Приангарья получили через сервисы Сбербанка налоговый вычет при покупке жилья

Более 350 жителей Иркутской области в 2020 году получили имущественный налоговый вычет с помощью «Сервиса возврата налогов» Сбербанка. В Приангарье данный сервис начал работать с января прошлого года и его услугами уже воспользовались жители Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского.

Как сообщает пресс-служба банка, опция «возврат налогов» доступна через личный кабинет в приложении ДомКлик – для клиентов, оформивших ипотеку в Сбербанке. Услуга по получению налогового вычета также предоставляется банком для жителей региона и в Центрах ипотечного кредитования по месту жительства.

– Наш банк системно работает над тем, как ускорить и облегчить для жителей регионов решение многих задач. Получение налогового вычета за приобретенную недвижимость – одна из них. Услуга сервиса возврата налогов платная, но она значительно экономит время клиентов Сбера и особенно удобна для тех, кто по каким-либо причинам не может или не успевает лично разобраться с тонкостями сбора пакета необходимых для вычета документов, формирования заявления в налоговую инспекцию. Сервису всего год, но динамика обращений к нему от жителей городов Иркутской области показывает, что его работа людям действительно нужна, – комментирует директор управления ипотечного кредитования Татьяна Чувайлова.

При оформлении заявки через «Сервис возврата налогов» на ДомКлик не требуется предоставление документов, подтверждающих покупку недвижимости – все данные по объекту формируются автоматически из архива Сбербанка, клиенту необходимо предоставить только справку 2-НДФЛ. Налоговый консультант сервиса проводит расчет максимальной суммы вычета, формирует пакет документов, оформляет декларацию. Далее клиент самостоятельно передает документы в налоговую инспекцию – через сайт или лично.

Воспользоваться налоговым имущественным вычетом и возвратом денежных средств при приобретении недвижимости, могут граждане:

официально трудоустроенные, оплачивающие подоходный налог;

не оформлявшие налоговый вычет до 2014 года;

оформившие налоговый вычет в 2014 году или позднее, но не воспользовавшиеся полной суммой возврата, утвержденной законодательством РФ

Согласно статистике обращений на сайт ДомКлик, сервисом по возврату налогов в 2020 году также пользовались жители и других регионов присутствия Байкальского банка Сбербанка:

республика Бурятия – 147 обращений;

Забайкальский край – 129;

республика Якутия – 253.

По инф. Телеинформа

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