Сбербанк: страховать квартиры и дома теперь можно в новом онлайн-конструкторе

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» обновила программу страхования имущества частных клиентов «Защита дома+».
Теперь это онлайн-конструктор, с помощью которого клиенты могут выбирать оптимальные для себя условия страховой защиты и распределять страховую сумму по объектам страхования исходя из своих потребностей, сообщает пресс-служба банка.
– Мы преобразовали стандартизированный коробочный продукт по страхованию квартир в полноценный онлайн-конструктор, который позволяет клиентам самостоятельно сформировать полис страхования имущества и таким образом учитывает их индивидуальные потребности в страховой защите. Вместо трех доступных ранее вариантов страховых сумм теперь клиенты могут выбрать из 21 варианта в пределах от 990 тысяч до 2 млн 900 тысяч рублей. Также клиент может самостоятельно решить, в каком соотношении распределить выбранную сумму по объектам страхования: на конструктивные элементы, внутреннюю и внешнюю отделку, движимое имущество, страхование гражданской ответственности, – говорит директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.
По обновленной программе можно застраховать квартиру (в том числе сдаваемую в аренду), апартаменты, комнату, частный дом или дачу, дополнительные постройки на участке.
Стоимость полиса зависит от суммы покрытия и индивидуальных характеристик имущества. Также учитывается, из какого материала сделан дом, сдается ли имущество в аренду, на каком этаже расположена квартира, есть ли охранная сигнализация.
– Оформить полис по программе «Защита дома+» можно в любом отделении Сбербанка, а также в мобильном приложении Сбербанк Онлайн всего за несколько кликов. При этом клиенты стали вдвое чаще выбирать для заключения договора именно цифровой канал: если за первые семь месяцев 2019 года доля онлайн-продаж по этой программе составляла 6%, то за январь-июль 2020 года уже 12%. Всего в этом году клиенты оформили в «Сбербанк страхование» около 400 тысяч новых договоров по этой программе. Мы оцифровываем и постпродажные сервисы, поэтому теперь быстро урегулировать убытки можно в нашем мобильном приложении «СберОсмотр», – отмечает Катрин Соомре.
По инф. Телеинформа
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