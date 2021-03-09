Сбербанк: комиссия за онлайн-переводы за рубеж будет возвращаться на баланс мобильного телефона

Сбербанк объявляет о начале акции совместно с платёжной системой Visa «Весь мир в кармане», в рамках которой будет возвращена комиссия за денежный перевод на карту за рубеж, совершённый в мобильном приложении Сбербанк Онлайн с 1 марта по 30 апреля 2021 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В акции участвуют переводы за рубеж по номеру карты Visa на сумму от 50 тысяч рублей (от 650 долларов США или от 550 евро, в зависимости от выбранной валюты перевода) при условии, что клиент не совершал подобные переводы за рубеж на карты в СберБанк Онлайн с 1 сентября 2020 года по 28 февраля 2021 года включительно.
Комиссия будет возвращена за один (первый) перевод, совершённый с 1 марта по 31 марта включительно, на баланс мобильного телефона. Подробнее об акции – на сайте банка.
В пресс-службе банка напомнили, что перевод на любую дебетовую карту Visa, выпущенную иностранным банком, можно сделать из мобильного приложения СберБанк Онлайн более чем в 200 стран мира. Переводы на карты недоступны в следующие страны: США, Канада, Швейцария, Япония, Иран, Куба, Северная Корея, Сирия, Сомали, Судан, Тайвань.
Один перевод не должен превышать 150 000 рублей (2500 долларов или 2100 евро, в зависимости от выбранной валюты перевода), минимальная сумма перевода – 100 рублей. В сутки можно перевести до 300 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте карты списания.
Комиссия за перевод составит 1% от его суммы: минимум 30 рублей, максимум 1500 рублей при переводе с рублёвой карты; минимум 1 доллар или 1 евро, максимум 20 долларов или 20 евро при переводе с карт в долларах и евро соответственно.
Полная информация о переводах за рубеж по номеру карты доступна на сайте банка.
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