Сбер запустил проект в сфере индивидуального жилищного строительства с льготной ипотекой

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Сбербанк реализовал пилотную сделку в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Как сообщает пресс-служба банка, застройщику – ООО СЗ «Ремстройсервис Романово» (входит в группу компаний «Ремстройсервис») – предоставят финансирование в размере 500 млн рублей сроком на три года для строительства ЖК Romanovo City. В селе Ленино Липецкой области будут построены 23 блокированных жилых дома общей площадью 19 тысяч квадратных метров.
– Сбербанк заинтересован в развитии ИЖС и ведет эту работу совместно с Минстроем и Центробанком. Мы уже в пилотном режиме запустили «коробочный» продукт, удобный и доступный как для застройщика, так и для покупателя. Продажи жилья в проекте Romanovo City будут осуществляться с использованием механизмов эскроу, а покупатели смогут приобрести площади в ипотеку по сниженной ставке от 6,2% годовых при электронной регистрации сделки. Проект «Ремстройсервиса» участвует в программе льготного кредитования субъектов МСП, а льготная ипотека увеличит покупательский спрос, благодаря чему застройщик сэкономит на процентах и сможет быстрее погасить кредит, – говорит вице-президент президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.
СПРАВКА:
- Таунхаусы ЖК Romanovo City – новый формат семейного жилья, не имеющий аналогов в Липецкой области. Двухэтажные здания, построенные по европейским стандартам, создают атмосферу уюта в гармонии с природой. Мини-кварталы жилого комплекса преимущественно будут состоять из четырех домов, в которых будут располагаться от 26 до 32 квартир.
- ГК «Ремстройсервис» входит в тройку ведущих застройщиков Липецкой области по объему возводимого жилья и работает на рынке более 25 лет.
По инф. Телеинформа
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