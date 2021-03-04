Сбер снижает первоначальный взнос по ипотеке «Господдержка 2020»

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Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по программе льготной ипотеки «Господдержка 2020». Для клиентов, оформляющих ипотеку с подтверждением дохода и занятости, он составляет всего 15%, а без подтверждения дохода и занятости – 30%. Об этом сообщает пресс-служба банка.
– Льготная ипотека – это уникальная программа с минимальной в новейшей истории России процентной ставкой, которой уже воспользовались тысячи клиентов Сбера. Мы видим свою задачу в том, чтобы снять все потенциальные барьеры для приобретения жилья. Одним из таких барьеров до недавнего времени оставался высокий размер первоначального взноса, и поэтому мы снизили его. Для тех, кто может подтвердить свой доход, он составляет всего 15% от стоимости жилья, а без подтверждения дохода – 30% (раньше – 50%). И это означает, что ещё больше семей смогут обзавестись жильём прямо сейчас, решив квартирный вопрос раньше срока, – прокомментировал заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царёв.
Ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,4% годовых. При оформлении сделки в электронном виде – от 6,1% годовых, а в рамках программы субсидирования от застройщика – от 0,1% годовых.
По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей – в других регионах России.
Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать жильё от аккредитованных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru до 1 июля 2021 года.
По инф. Телеинформа
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