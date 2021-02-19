Онлайн-заявки на ипотеку в Сбербанке за год сделали более 23 тысяч жителей Приангарья

В 2020 году в Иркутской области количество заявок на получение ипотечного кредита, оформленных клиентами самостоятельно через личный кабинет на сайте ДомКлик, превысило 23 тысячи. Это 40% от общего количества поданных заявок в Байкальском Банке Сбербанка.

Как сообщает пресс-служба банка, на сайте можно не только подать заявку, но и рассмотреть варианты недвижимости. Сегодня на ДомКлик размещено более 20,5 тысячи объявлений о продаже жилья в Иркутске и районах Иркутской области, из них около 12 тысяч – продажа квартир и около 4 тысяч – домов и коттеджей.

– ДомКлик – практичный и очень удобный ресурс, который оказывает помощь жителям территорий, где бы они не проживали. Удаленными сервисами в целом сегодня оказывается порядка 80% всех услуг в банке, и ипотечное кредитование активно участвует в этом процессе. Но наши клиенты знают, что ДомКлик – это не только платформа для оформления жилищного кредита, причем с экономией в 0,3%, здесь еще и масса разных сервисов, связанных с недвижимостью – страхование, юридическая проверка, оценка, аренда, регистрация прав собственности и т.д. И большинство сервисов доступны жителям регионов именно онлайн. Кроме того, на сайте ДомКлик доступна различная аналитическая информация, которая будет полезной всем интересующимся темой недвижимости, – сказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

К онлайн-сервисам относятся «Электронная регистрация недвижимости» и «Безопасные расчеты», которые позволяют клиентам безопасно оформить договоры купли-продажи недвижимости и произвести расчеты с участниками сделок по передаче денежных средств. Сервисы доступны всем категориям клиентов, даже если недвижимость приобретается за наличный расчет.

По инф. Телеинформа

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