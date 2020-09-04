ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Клиенты Сбербанка могут продлевать договор аренды сейфа удалённо
По инф. Телеинформа   
04 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Теперь клиенты Сбербанка могут продлить действующий договор аренды индивидуального сейфа удаленно с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Раньше для этого арендатору требовалось приехать в офис лично или сделать доверенность, отмечает пресс-служба банка.

– Все больше продуктов и сервисов Сбербанка переходят в онлайн, при этом аренда сейфовой ячейки – это традиционно физический продукт, связанный с посещением банка. Благодаря появлению нового сервиса у наших клиентов появится уникальная возможность продлевать аренду сейфа в мобильном приложении и не тратить время на логистику. Раньше для продления аренды клиентам требовалось около часа для того, чтобы приехать в отделение лично, как это принято обычно в других банках. А если клиент в отпуске или хочет ограничить свое пребывание в общественных местах? С появлением продления аренды в мобильном приложении банка теперь почти 200 тыс. клиентов могут им воспользоваться онлайн, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков.

Как найти сервис в мобильном приложении Сбербанк Онлайн?

  • Введите в умном поиске слово «Cейфы».
  • Откройте вкладку с информацией об арендованных сейфах.
  • Выберете сейф, срок аренды которого хотите продлить.
  • В открывшемся окне нажмите на кнопку «Продлить аренду», если договор еще не продлен.
  • В новом окне появится «калькулятор», где можно выбрать срок продления и узнать стоимость.
  • Согласившись с выбранными параметрами, можно ознакомиться с дополнительным соглашением.
  • В завершении на экране появится подтверждение, что аренда продлена.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 