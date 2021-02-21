Какие тренажеры могут помочь при болях в спине?

Боль в спине и шее может очень досаждать на протяжении многих лет, и страдают от этого самые разные люди, независимо от возраста и профессии.

Но есть те, кого проблемы со спиной настигнут с большей вероятностью:

- малоподвижные люди

- те, кто много времени проводит на ногах

- занимающиеся тяжелым физическим трудом

Играет роль и ожирение, и вредные привычки.

При лечения болей в спине самое важное место занимают упражнения. Любой врач подтвердит, что укрепление мышц спины – лучший, а иногда и единственный способ избавиться от постоянных болей. Так как именно мышцы являются поддержкой для позвоночника, держат позвонки и не дают им сдвигаться и пережимать нервные окончания.

Безусловно, лучше если упражнения назначит врач после обследования, программа должна быть подобрана с учетом пола, возраста общего состояния здоровья и конкретной причины болей.

Значительно повысить эффективность тренировок мышц спины помогут тренажеры. Заниматься на них желательно под руководством врача или тренера, по крайней мере, первое время. Один из тренажеров, доказавших свою эффективность при болях в спине – инверсионный стол. Он имеет вид скамьи, у которой меняется угол наклона. Человек располагается на тренажере в положении головой вниз, соответственно позвоночник вытягивается и позвонки приходят в нормальное положение, благодаря силе тяжести. Поэтому инверсионные столы называют еще гравитационными тренажерами. Такие столы могут обладать разными характеристиками, например, среди моделей Genau есть складные – они прекрасно подойдут для домашних тренировок, электрические, с повышенной системой безопасности.

Выбирая инверсионный стол, нужно обратить внимание на следующие характеристики: качество материалов, безопасность, легкая сборка, удобство.

Инверсионный стол завоевал заслуженную популярность не только среди врачей и пациентов. Также им пользуются спортсмены для тренировок. То есть гравитационные тренировки хороши не только для людей с больной спиной, но и для здоровых, в качестве профилактики проблем с позвоночником.

Гравитационный тренажер поможет при болях в спине разной природы, улучшит осанку, снимет напряжение с позвоночника. Упражнения на таком столе улучшают кровоток, а значит и питание всех органов и тканей. Расстояния между межпозвонковыми дисками увеличиваются, а значит устраняются зажимы и отеки нервных корешков.

Но такой тренажер, как и любой другой, показан не всем. Нельзя на нем заниматься людям с глаукомой, катарактой, гипертонией, внутренними кровотечениями. Есть и другие ограничения. Поэтому консультация врача обязательна.

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