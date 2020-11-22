Житель Польши обнаружил на дороге серебряные монеты 350-летней давности

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Упав с велосипеда, польский грибник зацепил рукой клад серебряных монет XVII века.
Возраст монет насчитывает более 350 лет, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
Счастливую находку сделал Богуслав Руминский из деревни Струги в Куявско-Поморском воеводстве. Поехав на велосипеде за грибами, он не справился с управлением на ухабистой дороге и перевернулся.
Однако падение не принесло мужчине вреда. Попытавшись подняться, он зацепил рукой с земли несколько плоских кругляшков. Присмотревшись к ним, он понял, что перед ним старинные серебряные монеты, и более внимательно исследовал место находки.
Всего Руминский насчитал на месте находки 66 монет, после чего сообщил о своем открытии в областное управление охраны памятников.
На следующий день эксперты ведомства приехали на место с металлоискателями, с помощью которых обнаружили еще семь монет. Следом за ними место обследовали археологи и нашли еще 13 монет. В общей сложности в кладе оказалось 86 монет.
Как выяснили эксперты, монеты были отчеканены во второй половине XVII века во время правления Яна Казимежа. Самая старая и самая поздняя монеты датированы соответственно 1657 и 1667 годами, пояснили в организации.
После консервации монеты поступят в фонды музея Яна Каспровича в Иновроцлаве, а удачливый грибник получит вознаграждение.
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