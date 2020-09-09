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Замминистра энергетики Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве

По инф. Российской газеты   
09 Сентября 2020 г.
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Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Задержание произошло в рамках расследования дела о мошенничестве.

Замминистра энергетики Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве

«С Тихоновым с утра проводятся следственные действия, — подтвердили агентству в правоохранительных органах. — Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере».

Мера пресечения для задержанного пока не определена. В министерстве изымаются документы, «представляющие интерес для следствия».

Интересно, что наворотил замминистра энергетики. Ждем подробностей, которые наверняка появятся в ближайшее время. А в целом что тут можно сказать? Мошенничество в среде высокопоставленных чиновников - совсем не редкость, уж слишком много соблазнов у людей, стоящих у власти. И вот наши заголовки об этом:

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