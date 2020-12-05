Закон о чистоте воздуха в США за полвека спас жизни больше миллиарда птиц!

Чуть больше полувека назад в США был принят закон о чистоте воздуха. Последствия оказались самыми благожелательными: удалось спасти примерно 1,5 млрд птиц. Это примерно пятая часть всех птиц, живущих в Америке сейчас.

«Наше исследование показывает, что преимущества экологического регулирования, вероятно, недооцениваются, — говорит один из авторов работы, экономист из Корнельского университета Айван Рудик (Ivan Rudik). — Снижение загрязнения оказывает положительное влияние в неожиданных местах и ​​обеспечивает дополнительный политический рычаг для усилий по сохранению природной среды».

Рудик и его коллеги исследовали взаимосвязь между численностью птиц и загрязнением воздуха, сравнив наблюдения за птицами, записанные с помощью программы eBird, с измерениями загрязнения воздуха на уровне земли и мерами, направленными на ограничение вредных выбросов.

Команда сосредоточила внимание на загрязнении воздуха озоном. Озоновый слой атмосферы Земли, как известно, защищает от ультрафиолетового излучения, но газообразный озон ближе к земле образует смог и вреден для дыхания. Автомобили, электростанции и тяжелая промышленность служат одними из основных антропогенных источников загрязнения озоном на уровне земли. У людей загрязнение озоном может вызвать воспаление легких и респираторные заболевания, включая астму, бронхит и эмфизему.

Этот тип озона может также нанести вред дыхательной системе животных и разрушить целые экосистемы, затрудняя фотосинтез растений.

В новом исследовании использовались наблюдения за птицами, чтобы приблизительно определить относительную численность животных в США, а также данные о качестве воздуха, чтобы отслеживать уровни загрязнения озоном за 15 лет в 3214 округах США. Для тех же округов исследователи также оценили законодательные меры относительно качества воздуха за тот же 15-летний период. Команда обнаружила, что значительное загрязнение озоном было тесно связано со снижением количества птиц в США, в частности, от загрязнения озоном страдают мелкие птицы, которые составляют 86 % всех наземных птиц Северной Америки.

Еще об экологии и о том, как бороться с ее загрязнением - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...