Забирать в больницы с ковидом будут тех, у кого нет своей комнаты

Первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян подписал документ, утверждающий порядок лечения коронавирусной инфекции на дому.

Так, важным условием становится то, что лечение на дому с COVID-19 возможно, если человек не проживает в общежитии, коммунальной квартире или с людьми из особой группы риска: носители болезней сердечно-сосудистой и эндокринной систем, хронических заболеваний легких и люди старше 65 лет.

При этом у пациента должна быть своя комната в домохозяйстве. Больной должен быть проинформирован о ситуациях, когда следует обращаться за дополнительной или скорой медпомощью, а его сожители предупреждены о рисках заражения.

Выписка пациентов с амбулаторного лечения происходит после получения отрицательного результата анализа.

В России уже третий день отмечается прирост свыше 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

По инф. sobesednik.ru

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