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Выпуск пассажирских самолётов Ту-334 — дело будущего?

По инф. pnp.ru   
09 Июня 2020 г.
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В России предлагают запустить серийное производство ближнемагистральных самолётов серии Ту-334, которые прошли все стадии испытаний. Они смогли бы заменить самолеты SSJ-100, которые из-за низкого клиренса (запаса высоты - прим. МГ) зачастую испытывают трудности при взлете и посадке на ВПП региональных аэродромов.

В Совфеде предложили начать выпуск пассажирских самолётов Ту-334

С предложением запуска производства самолетов Ту-334 выступил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Свое видение ситуации он изложил в письме помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Как отмечает Андрей Кутепов, помимо того, что технические характеристики самолетов серии SSJ-100 существенно ограничивают их эксплуатацию, для локализации их производства требуется реализация программы импортозамещения комплектующих изделий.

«Продвижение SSJ-100 на рынки сопряжено со значительными трудностями, связанными как с его техническими проблемами и организацией сервисного обслуживания, так и с жёсткой конкуренцией со стороны иностранных производителей авиационной техники», — пояснил сенатор.

  • По данным Минтранса, российские авиакомпании в коммерческих воздушных перевозках эксплуатируют более 800 самолётов иностранного производства (из которых только 120 зарегистрированы в России) против 445 отечественных самолётов. В настоящее время их доля в парке крупнейших российских авиаперевозчиков составляет 9%. В то же время ряд показателей госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» не был достигнут. По итогам 2019 года валовая добавленная стоимость отрасли составила 403,5 млрд рублей, что на 67,3 млрд рублей ниже запланированной и по своей динамике снизилась до уровня 2015 года.
  • Недостижение установленных показателей в министерстве объясняют санкционным режимом, снижением поставок SSJ-100 и неудовлетворительным имиджем отечественного самолёта.

Сенатор напомнил, в 2006 году ОАО «Туполев» заключило контракты с семью авиаперевозчиками на поставку 55 воздушных судов Ту-334, а также имело протоколы о намерениях 24 авиакомпаний ещё на 297 самолётов.

«Но серийное производство данной модели так и не было начато, проект не получил финансового обеспечения, не вошёл в федеральную программу развития авиационной промышленности, несмотря на то что этот самолёт соответствовал нашим авиалиниям ближней и средней дальности, по расходам топлива не уступал зарубежным судам и состоял почти на 100% из отечественных комплектующих», — говорится в письме.

По данным Минтранса, производство Ту-334 и его модификаций решено было организовать на федеральном государственном унитарном предприятии «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова». В проекте планировалось задействовать порядка трёхсот предприятий, из которых 95 процентов — российские заводы. По предварительным расчётам, бюджетный эффект от полномасштабной реализации проекта мог составить до 30 млрд рублей в год. В 2016 году в Ульяновском филиале КБ Туполева, рассматривалась возможность возобновить работы по Ту-334, с использованием современных 3D-технологий, но проект не состоялся.

По инф. pnp.ru

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