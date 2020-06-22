Вынесли приговор фигурантам дела «Сети»: сроки не самые малые...

В Петербурге огласили приговор в отношении фигурантов дела «Сети». Виктору Филинкову назначили 7 лет заключения, а Юлию Бояршинову — 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

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Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, молодых людей обвиняют в участии в террористическом сообществе. По версии следствия, подсудимые готовили мятеж во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Дело «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) возбудили в октябре 2017 года. Всего по этому делу задержали 11 человек из Пензы и Петербурга. Их обвинили в организации террористического сообщества для подготовки государственного переворота. 10 февраля семерых из них приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.Правозащитники, профессиональные сообщества неоднократно выступали против фальсификаций. Сами участники процесса заявляли о пытках.

Родственники пензенских фигурантов дела утверждали, что при задержании молодым людям подбросили оружие, а затем пытали. О насилии сообщали Виктор Филинков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Андрей Чернов, Илья Капустин и Арман Сагынбаев. У одного фигуранта врачи диагностировали перелом, у других − гематомы и ссадины. Травмы также зафиксировали члены ОНК. В ФСБ заявляли, что следы оставались не от шокера, а от укусов клопов.

По инф. rosbalt.ru

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