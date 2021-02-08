Видео: силовик сбил с ног пенсионерку во время митинга

Журналистам удалось найти видеозапись инцидента с митинга 31 января, где во время разгона протестной акции полицейский сбил с ног пенсионерку.

В тот день 65-летняя Елена Арефьева сломала руку, когда у перекрестка улиц Ленина и Энгельса ее сбил работавший на задержаниях силовик — как видно на записи, человек в форме толкнул пожилую женщину в спину так, что она упала, и побежал дальше.

Пенсионерка получила перелом руки и на следующий день написала заявление в полицию и дважды давала показания, но до сих пор не знает, началась ли по нему проверка. Она говорит, что в тот день гуляла в парке в центре города, а когда собралась ехать домой, попала в оцепление.

В региональном управлении Росгвардии, чьи сотрудники несли службу на несогласованной акции 31 января, заявили, что к инциденту представители ведомства отношения не имеют.

Читайте также:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...